Formula 1 | analisi GP Australia 2018 | Vince Vettel | Ferrari già al livello di Mercedes?

lanotiziasportiva

: #F1 | #AusGP 2018 - Analisi della Redazione #Ferrari, Sebastian #Vettel, la garanzia a tutela del sorriso, nefasto… - PopoloAlonsista : #F1 | #AusGP 2018 - Analisi della Redazione #Ferrari, Sebastian #Vettel, la garanzia a tutela del sorriso, nefasto… - FormulaPassion : #MettolaFreccia #F12018 l'analisi dei (pochi) sorpassi all'Albert Park nella prima gara stagionale - VOTA anche tu… - AndreaMoro_VFC : RT @SkySportF1HD: Le vetture 2018 sono ancora più prestazionali ???? L’analisi degli aspetti tecnici ?? #SkyMotori -

(Di giovedì 29 marzo 2018)1,GP: Il GPè appena andato in archivio ed è tempo di riflettere su cosa ci ha lasciato il primo appuntamento mondiale. Il tracciatono non da storicamente riscontri certi ma quello di Melbourne è comunque il primo esame davvero”serio” della stagione. Le sorprese non sono certo mancate tanto in pista quanto intorno ad essa. La rivoluzione targata Liberty Media è cominciata e la disciplina regina dei motori ha iniziato a seguirla cambiando look (nuova grafica) e qualche storico cliché (vedi le conferenze stampa “insipide” dell’era Ecclestone). Nota stonata quella Virtual Safety Car che rappresenta uno strumento tanto utile in termini di sicurezza quanto poco corretto dal punto di vista della sportività.1,GP. Hamilton esce dai box dopo il pit stop. (Foto: ...