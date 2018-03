Focus su Wall Street | Lululemon Athletica

Focus su Wall Street : Hess Corporation : ...finanziaria sulla quale Hess può contare in vista della sua collaborazione con ExxonMobil ma anche del taglio da 350 milioni di dollari che potrebbe dare al suo debito complessivo e alla politica di ...

Wall Street : Focus sull'inflazione - nell'attesa i futures Usa rimangono cauti : Gli investitori si muovono cauti in attesa di avere indicazioni sull'inflazione Usa a febbraio e quindi ipotizzare le prossime mosse di politica monetaria della Federal Reserve. Le stime sono di una ...

Wall Street negativa. In Focus dazi e Fed : Partenza debole per la borsa di Wall Street , con gli indici messi sotto pressione dall'intensificarsi dei timori di una guerra commerciale globale. Ad alimentare le preoccupazioni sono state le ...

Wall Street su : Focus dei trader su Corea del Nord e dazi Usa - più che l'Italia : Per quanto riguarda l'incertezza politica in Italia dopo le elezioni , gli investitori aspettando di avere indicazioni sulle possibili coalizioni prima di prendere posizioni. Per la prima volta da ...

Focus su Wall Street : SodaStream : 26/02/2018 17:19 SodaStream , NASDAQ: SODA, è finita sotto la lente degli analisti. I numeri Il più grande produttore di macchine per la preparazione di acqua gassata al mondo, è stato analizzato in particolare da Demitrios Kalogeropoulos. Di seguito le sue considerazioni. Stando al report, Soda Stream può festeggiare un triennio da incorniciare grazie al fatto che la ...

Focus su Wall Street : Coca Cola : Il marchio più iconico del mondo, quello Coca-Cola Co. , NYSE: KO, è stato dato più volte per spacciato: in molti hanno fatto notare come una bevanda iperzuccherata, simbolo per eccellenza dell'azienda, non avesse più molto da ...

Borse in rosso in attesa di Wall Street. A Milano Focus sui conti delle banche : Indici tutti in calo dopo le incertezze della mattinata, Europa sui minimi da 5 mesi. Giù anche Piazza Affari, tiene Mediobanca dopo i conti. L'euro resta sotto 1,23 dollari, il petrolio è ancora in calo...

Wall Street : apertura record - Focus su Pil e Davos - quarta settimana di fila in rialzo : Dalla localita' svizzera che ha ospitato il World Economic Forum, il presidente americano ha invitato il mondo intero a investire in Usa e che "America First" non significa un'America da sola. Il ...

Wall Street : attesa partenza positiva - Focus su trimestrali : "Sembra di vivere in un mondo idilliaco in cui i tassi sono saliti, ma non troppo velocemente da essere giudicati un pericolo, e nessun dato al momento sembra indicare segnali di rallentamento della ...

Wall Street : previsto avvio debole dopo nuovi record - Focus su dati macro e trimestrali : La decisione si tradurrà in un contributo all'economia Usa pari a 350 miliardi di dollari, nel corso dei prossimi cinque anni. Apple ha anche promesso di creare 20.000 nuovi posti di lavoro e di ...

Wall Street : previsto avvio in rialzo con Dow verso i 26mila punti - Focus su trimestrali e dati macro : In serata verrà pubblicato il Beige Book, il consueto rapporto della Fed sullo stato di salute dell'economia Usa. In programma anche l'intervento di alcuni membri Fed: Charles Evans, Rob Kaplan e ...