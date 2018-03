Flat tax | l' ipocrisia di Di Maio Ora è meglio non parlarne

ilgiornale

(Di giovedì 29 marzo 2018) Latax?metterla sotto il tappeto, non sia mai che da polvere diventi un polverone. E così il Movimento 5 Stelle arriva persino a silenziare anni di improperi ed ettolitri di inchiostro pur di non rischiare di aggiungere un ostacolo lungo il cammino verso l'agognato governo. Se Salvini non si esime dal valutare la proposta principale dei grillini, cioè il reddito di cittadinanza, Luigi Di, invece, della tassa ad aliquota fissa non parla più. Bocca cucita. Eccola l'ultima contraddizione pentastellata. L'ennesima capriola che alimenta i malumori di una base già in subbuglio per il solo fatto di vedere il proprio leader interloquire col segretario del Carroccio. Ma la coerenza, in politica, è come un frutto: si presenta in base alla stagione.Eppure non bisogna andare tanto indietro nel tempo per ritrovare critiche allatax. Il primo marzo il candidato al ministero del ...