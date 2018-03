Fisco | tassa 10% premi risultato

Fisco : contrordine i più tartassati sono i lavoratori autonomi : Il centro studi della Cgia di Mestre, l'associazione degli artigiani ha, recentemente, elaborato un'analisi dell'imposizione fiscale che promette di far discutere e non poco il mondo politico e le varie categorie interessate. Avrebbe, infatti, calcolato che i lavoratori autonomi pagherebbero, sia in percentuale che in valore assoluto, un importo maggiore di Irpef rispetto ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. Vediamo di capire su quali basi ...