Firenze | cade da traliccio telefonico | operaio muore | A Bologna un altro folgorato

Cade da traliccio telefonico - operaio muore vicino a Firenze : Un operaio di 52 anni, Nunzio Industria, è morto in un incidente avvenuto a San Godenzo, a 50 chilometri da Firenze. L'uomo è caduto da un'altezza di circa quattro metri mentre stava lavorando a un ...

A causa del forte vento un albero è caduto la notte scorsa, a Firenze, nel giardino di un'abitazione privata di via Orazio Vecchi, invadendo in parte la sede stradale e colpendo e danneggiando due auto in sosta. Non si registrano feriti. Sul posto è intervenuta la polizia municipale.

Un grosso albero è caduto sul viale Galilei a Firenze e ha colpito un pick up in transito. Il conducente, un uomo di 49 anni, è rimasto in stato di shock per l'accaduto ed è stato trasportato in via precauzionale in codice giallo all'ospedale di Careggi. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale e i tecnici del Comune.

Un grosso albero è caduto questo pomeriggio a Firenze danneggiando due auto parcheggiate. E' accaduto in viale Machiavelli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale. Non vengono segnalati danni a persone".

Questa mattina a Firenze, in via Mariti, è caduto un pino alto 12 metri, con un diametro di circa 50 cm: non si segnalano feriti, solo danni ad alcune auto in sosta. La pianta ha ostruito una parte di carreggiata. Sul posto vigili del fuoco, polizia municipale e tecnici comunali del verde. L'albero è stato tagliato e accatastato in attesa della rimozione.

Maltempo a Firenze - cade grosso pino del giardino dell’Orticoltura : Un pino alto una quindicina di metri e’ caduto all’interno del giardino dell’Orticoltura, in via Vittorio Emanuele a Firenze: e’ accaduto nelle prime ore di stamani. Nessun e’ rimasto ferito. Secondo quanto si spiega dal Comune, la pianta si e’ completamente ribaltata. Dai primi accertamenti dei tecnici della direzione ambiente la pioggia di queste ultime ore – da mezzanotte alle 6 sono caduti quasi 25 ...

CADE DA ALTALENA ARTIGIANALE IN UN DIRUPO/ Firenze - morta 22enne : ospedale Careggi parla di “politrauma” : CADE da ALTALENA ARTIGIANALE in un DIRUPO e muore: dramma per una 22enne della provincia di Firenze, giunta in ospedale ancora viva. Repentino l'aggravarsi del quadro clinico.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 23:10:00 GMT)

