Figliomeni (FDI) : Stop a violenza sulle donne e femminicidi : Roma – Francesco Figliomeni, Consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni. “Sono oltre 3.000 i casi di femminicidio in Italia dal 2000 a questi primi mesi del 2018. Un numero che lascia senza parole a cui vanno aggiunti anche tutti gli altri tipi di violenza. Da quella fisica a quella domestica, da quella psicologica a quella economica. E allora non riusciamo neanche più a tenere il conto. Infatti a ...

Omniroma. Figliomeni (FdI)-Rollero (FI) : “Solidarietà a giornalisti” : Editoria. Omniroma. Figliomeni (FdI)-Rollero (FI): “Solidarietà e risposte concrete per i giornalisti”. “L’informazione giornalistica è uno degli aspetti più importanti di una società civile, che... L'articolo Omniroma. Figliomeni (FdI)-Rollero (FI): “Solidarietà a giornalisti” proviene da Roma Daily News.

Figliomeni (FDI) : Degrado crescente a Campo de’ Fiori : Figliomeni (FDI): Basta con ambulanti e mendicanti Roma – Francesco Figliomeni, Consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Campo de’ Fiori,... L'articolo Figliomeni (FDI): Degrado crescente a Campo de’ Fiori proviene da Roma Daily News.

Nomadi - Figliomeni (FDI) : “Superare i campi rom?” : “Il fenomeno dei Nomadi e di tutte le problematiche ad esso connesso è sempre attuale. Roma a tale riguardo ospita un numero elevato di presenze... L'articolo Nomadi, Figliomeni (FDI): “Superare i campi rom?” proviene da Roma Daily News.

Figliomeni (FDI) : Tar chiude Moschea abusiva a Centocelle : Figliomeni (FDI): ” Chiediamo che vengano effettuati controlli a tappeto” Roma – Francesco Figliomeni, Consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni... L'articolo Figliomeni (FDI): Tar chiude Moschea abusiva a Centocelle proviene da Roma Daily News.

Figliomeni (FDI) : Roma - ancora gravi problemi per la neve : Figliomeni (FDI): nonostante allerta meteo, giunta pentastellata impreparata Roma – Francesco Figliomeni, Consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Roma... L'articolo Figliomeni (FDI): Roma, ancora gravi problemi per la neve su Roma Daily News.

Figliomeni (FDI) : Roma - provvedimenti urgenti per dissesto stradale : Figliomeni (FDI): “URGE PIANIFICAZIONE LAVORI PER IL dissesto stradale DELLA CAPITALE”. Roma – Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni.... L'articolo Figliomeni (FDI): Roma, provvedimenti urgenti per dissesto stradale su Roma Daily News.

Figliomeni-Rollero (FDI) : tram - urge manuntenzione binari : FDI: urgeNTE MANUTENZIONE binari tram PER SICUREZZA CITTADINI Roma – Francesco Figliomeni e Marco Rollero hanno rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. Si tratta rispettivamente del Consigliere... L'articolo Figliomeni-Rollero (FDI): tram, urge manuntenzione binari su Roma Daily News.

Santori-Figliomeni (FDI) : mozione per dedicare una strada di Roma a Pamela : FDI: mozione PER INTITOLARE strada DELLA CAPITALE A Pamela Roma- Fabrizio Santori e Francesco Figliomeni, entrambi di Fdi, hanno lanciato la proposta di intitolare una strada... L'articolo Santori-Figliomeni (FDI): mozione per dedicare una strada di Roma a Pamela su Roma Daily News.

Figliomeni (FDI) : Centocelle - basta degrado in Via delle Noci : Roma- Ha parlato, in una nota, il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni “STOP AL degrado DI VIA DEI Noci”. degrado diffuso “E’ da... L'articolo Figliomeni (FDI): Centocelle, basta degrado in Via delle Noci su Roma Daily News.

Figliomeni (FDI) : Amianto nelle scuole - subito un tavolo tecnico : Di seguito le dichiarazioni, in una nota, di Francesco Figliomeni, Consigliere capitolino di Fratelli d’Italia. “Da alcuni anni ci stiamo occupando con particolare insistenza delle problematiche... L'articolo Figliomeni (FDI): Amianto nelle scuole, subito un tavolo tecnico su Roma Daily News.

Regionali. Figliomeni (FdI) : “Parisi scelta di responsabilità” : Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia. “Dopo anni di opacità politica della Regione Lazio, sembra arrivato il momento di... L'articolo Regionali. Figliomeni (FdI): “Parisi scelta di responsabilità” su Roma Daily News.

Figliomeni (FDI) : Giorno memoria - monito per non dimenticare : Di seguito le dichiarazioni, in una nota del consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Francesco Figliomeni. “Il 27 gennaio si celebra a livello nazionale il “Giorno... L'articolo Figliomeni (FDI): Giorno memoria, monito per non dimenticare su Roma Daily News.