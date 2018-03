Fifa ufficializza 36 arbitri e 63 assistenti al Mondiale | c’è Rocchi

calcioweb.eu

(Di giovedì 29 marzo 2018) Lahato la lista dei 36e 63per la Coppa del Mondo 2018 in Russia. I 99 giudici di gara rappresenteranno 46 paesi delle sei confederazioni partecipanti all’evento che si svolgerà dal 14 giugno al 15 luglio in undici città della Russia. A questi si aggiungeranno nelle prossime settimane gliVar, un ruolo che farà il suo debutto in una Coppa del Mondo. Per l’Italia l’arbitro sarà Gianlucae sarà affiancato dagliElenito Di Liberatore e Mauro Tonolini. Tra glieuropei ci sono lo spagnolo Antonio Mateu Lahoz e il tedesco Felix Brych, che ha diretto la finale della Champions League tra Real Madrid e Juventus. La Uefa porterà dieci giudici e venti, più di ogni altra confederazione. Tuttavia, per la prima volta nella storia recente non ci sarannoinglesi. I giudici di gara sono stati ...