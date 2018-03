Fibra ottica | come procede il cablaggio in Toscana

Pubblicità ingannevole sulla Fibra ottica - maxi multa da 4 - 8 milioni per Tim : L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato la Tim per Pubblicità ingannevole e omissiva sulle connessioni in fibra ottica perché ha omesso di informare adeguatamente i consumatori circa le reali caratteristiche del servizio offerto e le connesse limitazioni.Continua a leggere

San Marino - Titano investe su reti 'mobile' e Fibra ottica 'di Stato' - : 'Vogliamo essere uno dei primi Paesi al mondo- sottolinea Zafferani- a poter offrire 5G a imprese e cittadini'. Di fatto 'con questa nuova rete e infrastruttura- conferma poi Kun, l'ad di Zte- ...

Il Mise - attraverso Infratel - gestirà le reti in Fibra ottica inserite nel progetto Bulgas. : «Queste reti spiega Filippo Spanu potranno avere immediata operatività con notevoli vantaggi per i cittadini e il mondo delle imprese. Le opere infrastrutturali sono per la gran parte già disponibili ...

4 trucchi per navigare davvero a 1 Giga con la Fibra ottica : Se hai attivato un’offerta con copertura fibra 1 Gigabit ma hai la sensazione di navigare sul web ad una velocità inferiore rispetto a quella che speravi, non disperare. È possibile che tu debba prendere qualche accorgimento per aumentare la velocità della tua connessione internet. Ecco quindi 4 trucchi per navigare davvero a 1 Giga con la fibra ottica. 1. Verifica la velocità della connessione internet con lo Speed Test La “prova del nove” per ...

Sensori in Fibra ottica che si riassorbono nel corpo umano : studio del Politecnico di Torino : Una nuova generazione di Sensori ottici che hanno la capacità di dissolversi completamente all’interno del corpo umano in maniera controllata e senza effetti collaterali, grazie all’impiego dei cosiddetti “reticoli di Bragg in fibra” (Fiber Bragg Gratings, abbreviati con FBG). Il lavoro di ricerca pubblicato sulla rivista scientifica Optics Letters è stato realizzato da un team internazionale composto da ricercatori del Centro ...

Mafia : imponevano pizzo su posa per Fibra ottica - sei arresti tra Enna e Catania : Vittima delle estorsioni, un imprenditore ennese. In manette esponenti di famiglie di clan catanesi - imponevano il pagamento del pizzo a un imprenditore sui i lavori di posa della fibra ottica. La ...

Enna. Pizzo sui lavori della Fibra ottica 6 arresti : Avevano imposto il pagamento del Pizzo ad un imprenditore che sta eseguendo lavori di posa della fibra ottica. La squadre