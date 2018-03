Fedez e Chiara mettono in affitto l’attico di Milano a 9mila euro al mese

Il figlio di Fedez e Chiara Ferragni è già una star del web : Il figlio di Fedez e Chiara Ferragni ha soltanto una settimana di vita, ma è già diventato una star internazionale. Il web, infatti, è stato bombardato di sue foto già da quando aveva qualche secondo ...

Video di Fedez e Chiara Ferragni a Emigratis - Pio e Amedeo svaligiano la loro villa a Los Angeles : Fedez e Chiara Ferragni a Emigratis protagonisti di uno dei tanti scherzi organizzati dalla coppia formata da Pio e Amedeo! I due neo genitori (al momento della registrazione, però, Leone non era ancora nato) sono stati presi di mira dagli Emigratis, che sono volati sino a Los Angeles per importunare il rapper e la fashion blogger italiani. Durante le registrazione della puntata andata in onda il 26 marzo su Italia Uno, il primogenito della ...

Chiara Ferragni e Fedez/ A Emigratis la confessione sulle nozze e il piccolo Leone : "Ecco perchè è nato qui" : Chiara Ferragni e Fedez, la vita del piccolo Leone Lucia è sempre più social. La blogger si mostra durante l'allattamento e fa scoppiare la polemica(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 23:50:00 GMT)

“Guardate come l’hanno vestito!”. Leone Lucia - la foto è virale. Dopo la tutina subito sold out - il look del figlio di Chiara Ferragni e Fedez fa ancora il giro della rete : Si sapeva mesi prima che nascesse che il piccolo Leone Lucia sarebbe stato un fenomeno social, ma più passano i giorni, più il caso ‘si allarga’. Il primogenito di Chiara Ferragni, fashion blogger e influencer, e Fedez, uno dei rapper italiani più famosi (anche se molti ignoravano che di cognome facesse ‘Lucia’) è venuto al mondo con qualche settimana di anticipo. È nato lo scorso 19 maggio, giorno della festa del ...

Prime foto in famiglia di Fedez e Chiara Ferragni con Leone : polemiche sul web per il video dell’allattamento : Arrivano d'oltreoceano le Prime foto in famiglia di Fedez e Chiara Ferragni con Leone: a 5 giorni dal parto, la coppia ha già ripreso la normale vita quotidiana a Los Angeles. I due neo genitori si stanno godendo la nascita di Leone insieme a tutta la famiglia nella propria abitazione a Los Angeles: in vista del parto, infatti, Fedez e Chiara sono stati raggiunti dai rispettivi genitori, e quindi neo nonni di Leone, per trascorrere qualche ...

Chiara Ferragni e la prima poppata "social" di Leone : il video girato da Fedez : Una tenerissima mamma Chiara Ferragni che allatta al seno il suo piccolo Leone Lucia. È questa la prima immagine del video che papà Fedez ha postato sul suo profilo Instagram. Lei, seduta sul divano intenta a dare la poppata al bambino...

Chiara Ferragni e Fedez con il piccolo Leone : la prima foto di famiglia : Chiara Ferragni e Fedez non saranno più soli nei prossimi scatti, o almeno non in tutti. La popolare fashion blogger e il rapper hanno pubblicato la prima “foto di famiglia” insieme al piccolo Leone Lucia direttamente da Los...

CHIARA FERRAGNI E Fedez GENITORI - È NATO LEONE/ "Ci vediamo tra due settimane" : parla la zia di Baby Raviolo : FEDEZ e CHIARA FERRAGNI sono diventati GENITORI: è NATO il piccolo LEONE Lucia FERRAGNI, ecco i primi scatti social della coppia e la polemica anche da volti famosi dello spettacolo.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 15:35:00 GMT)