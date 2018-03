blogo

: Fedez mette in affitto l'attico di CityLifea 10 mila euro al mese (foto) - GPasqui : Fedez mette in affitto l'attico di CityLifea 10 mila euro al mese (foto) - gossipblogit : Fedez, attico di CityLife in affitto a 10 mila euro al mese (foto) -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Il famosodi(protagonista di Stories social, canzoni e articoli di giornale) ora è stato messo inalla mercé di tutti. Il rappernese, d'altronde, si è trasferito a Los Angeles chissà fino a quando per stare al fianco del suo primo figlio Leone Lucia e allora il suo super appartamentonese in zona, acquistato nel 2016 alla cifra di due milioni di, è disponibile per chi ne ha la possibilità. Attenzione: non se lo potranno permettere proprio tutti. La cifra richiesta, infatti, è di 10al: 9di canone mensile, più mille di spese condominiali. L'è di super lusso: 270 m² commerciali, tre locali e due bagni disposti su due piani, un terrazzo dotato di jacuzzi e vista spettacolare, una sauna interna e quant'altro. Ecco l'annuncio pubblicato su Idealista:prosegui la letturadiina 10...