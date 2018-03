optimaitalia

: #Fedez affitta l’attico a Milano, inadeguato per la nuova vita con Chiara Ferragni e Leone (foto) - blueslogan : #Fedez affitta l’attico a Milano, inadeguato per la nuova vita con Chiara Ferragni e Leone (foto) -

(Di giovedì 29 marzo 2018): il neo padre ha messo in affitto il suo appartamento vista, situato nel prestigioso complesso a CityLife.A quanto pare, l'arrivo del piccolo "Leoncino" ha rivoluzionato le vite di: i due non sarebbero intenzionati a restare a vivere nel famoso attivo del rapper a, in quantoad accogliere il neonato. Attraverso una recente diretta sui social,aveva già annunciato di voler cercare una casa più grande per la suafamiglia.La coppia formata dalla fashion blogger e dal rapper al momento vive a Los Angeles con il nuovo arrivato: il figlio diè già una star del web ed amatissima sui social network.Il ritorno in Italia del rapper econsi prevede, dunque ricco di cambiamenti a partire dalla residenza: infatti,l'attico a ...