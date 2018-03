Fallimento Palermo | ecco la decisione del Tribunale

calcioweb.eu

: #Palermo, respinta l'istanza di fallimento: per il Tribunale il club è salvo?? - DiMarzio : #Palermo, respinta l'istanza di fallimento: per il Tribunale il club è salvo?? - SkySport : #UltimOra #Palermo, Tribunale respinge istanza di fallimento del club presentata dalla procura #SkySport - calcio24mercato : UFFICIALE: il Tribunale respinge l'istanza di fallimento del Palermo -

(Di giovedì 29 marzo 2018), importanti novità in casa rosanero. Il club non fallirà, come riporta Repubblica lo dice la sentenza delfallimentare diche ha rigettato totalmente l’istanza presentata dalla procura, i conti sono in sicurezza e non c’è rischio insolvenza, enorme sospiro di sollievo per ilche adesso può concentrarsi sulla promozione nel campionato di Serie A, la squadra è in piena lotta per raggiungere l’obiettivo. Oggi, a mezzo posta elettronica certificata, l’ultimo atto di questa vicenda, ilpuò rinascere e lottare per la promozione in massima categoria senza altri problemi. L'articololadelsembra essere il primo su CalcioWeb.