Facebook assume esperti di lobby e politica : (Photo credit should read ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP/Getty Images) Facebook assume . In vista della testimonianza di Mark Zuckerberg davanti al Congresso degli Stati Uniti, la società ha aperto 12 posizioni professionali legate alla politica per esperti con sede a Washington. Gli annunci di lavoro includono un responsabile delle politiche pubbliche di Washington DC “per lavorare sia con il ramo legislativo che con i gruppi di terze ...

Facebook rilancia sui video e assume rinforzi da BuzzFeed e Pinterest : (Photo credit should read LOIC VENANCE/AFP/Getty Images) Campagna acquisti a Facebook. Missione: video e tv come non ci fosse un domani. L’azienda ha appena assunto l’ex capo di BuzzFeed Studios Matthew Henick, che guiderà la strategia globale per i contenuti video, e Mike Bidgoli, ex dirigente a Pinterest (negli ultimi due anni), per guidare la squadra prodotto di Watch, la tv di Facebook. Mentre YouTube Red prevede di sbarcare in ...