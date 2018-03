Facebook annuncia importanti novità per la sicurezza e la privacy

Ftc annuncia indagine su Facebook - nuovo tonfo del titolo in borsa : L’agenzia federale per la tutela dei consumatori avvia verifiche sulla privacy, un’eventuale condanna potrebbe costare a Zuckerberg molti milioni di dollari

Dopo Cambridge Analytica Facebook annuncia 6 cambiamenti : (Photo: LOIC VENANCE/AFP/Getty Images) Dopo giorni di silenzio, pagati a caro prezzo a Wall Street, Facebook dice la sua sul caso Cambridge Analytica. Lo fa con un post del suo fondatore, che si scusa e si giustifica. E lo fa con un post sul blog, in cui spiega alcune novità che saranno introdotte sulla piattaforma. Sei punti, nello specifico: 1. Controllare la piattaforma. Come spiegato da Mark Zuckerberg, Facebook promette di controllare ...

Facebook - capo della sicurezza Stamos annuncia dimissioni : Roma, 20 mar. , askanews, Il responsabile della sicurezza delle informazioni di Facebook, Alex Stamos, ha annunciato la sua intenzione di dimettersi, dopo disaccordi interni su come il social network ...

Annuncia il suicidio su Facebook e si imbottisce di Tavor : salvata in extremis : Ha Annunciato il suo suicidio su Facebook. Poi ha ingerito diverse pasticche di Tavor (un famoso psicofarmaco contenente benzodiazepine). Un gesto che poteva costare la vita ad una ragazza di 18 anni originaria dell'Ecuador...

Facebook annuncia il Flick - una nuova unità per misurare il tempo : Facebook ha lanciato un nuovo prodotto: si chiama Flick ed è una nuova unità di tempo. Dopotutto, perché limitare il proprio dominio ai rapporti sociali, al consumo di notizie o alla quantità di pubblicità su Internet, quando è possibile definire il flusso stesso del tempo? Al social network non bastavano secondi, minuti o ore, ma avevano bisogno di una nuova unità di tempo per migliorare la nostra fruizione dei video sulla piattaforma o nella ...

Facebook - Mark Zuckerberg annuncia il cambiamento : 'Vogliamo che il tempo sia ben speso' : 'C'è troppo sensazionalismo, disinformazione e polarizzazione nel mondo di oggi - aggiunge Zuckerberg - i social media consentono alle persone di diffondere informazioni più velocemente di quanto non ...

Zuckerberg annuncia : Facebook è pronto a cambiare la 'bacheca' Video : Il mondo virtuale dei social network è sempre più pressante e, talvolta, invadente. Nessuno o quasi, al giorno d'oggi, può fare a meno di utilizzare #Facebook. E' lui il re dei social network, utilizzabile per i motivi più disparati: per lavoro, come semplice passatempo o per far conoscere il proprio pensiero in merito a qualche particolare argomento. Articoli, pubblicita', richieste di amicizia, gruppi, notifiche, messaggi, post e bacheche da ...