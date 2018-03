Facciamo i conti | Serie A indebitata e dipendente dai diritti tv | solo Juve e Napoli si

Tirreno-Adriatico 2018 - Fabio Aru : “Ho dato un segnale”. Damiano Caruso : “Mi ritrovo leader. Passiamo domani e Facciamo i conti” : Tappa scoppiettante alla Tirreno-Adriatico 2018, la frazione che si è conclusa con l’arrivo in salita a Sassotetto ha regalato emozioni. Vittoria per lo spagnolo Mikael Landa, Fabio Aru ci ha provato con un attacco nel finale, Damiano Caruso si è ripreso la maglia azzurra di leader visto il salto di catena di Thomas, Chris Froome è andato in crisi. Le dichiarazioni dei protagonisti ai microfoni della Rai: Fabio ARU: “Siamo a inizio ...

M5s - Di Maio : rimborsopoli? Otto casi su 110 - ma noi non Facciamo sconti : M5s, Di Maio: rimborsopoli? Otto casi su 110, ma noi non facciamo sconti Il candidato premier per i 5 Stelle a “Domenica Live”: “Chi del Movimento ha sbagliato rinunci a candidarsi o lo denuncio” Continua a leggere L'articolo M5s, Di Maio: rimborsopoli? Otto casi su 110, ma noi non facciamo sconti sembra essere il primo su NewsGo.

Notizie Milan - Gattuso : ”Dobbiamo continuare a credere in quello che Facciamo” : L’allenatore rossonero è soddisfatto per la vittoria maturata sul campo della SPAL ed elogia Cutrone: ”A livello tecnico ha grandi qualità”. Nel secondo anticipo della 24esima giornata di Serie A, il Milan vince per 4-0 contro la SPAL allo stadio ”Paolo Mazza” di Ferrara. Due gol di Patrick Cutrone (2′ e 65′) e le reti di di Lucas Biglia al 68′ e Fabio Borini al 90′ consentono alla ...