F1 | la Renault propone il congelamento dei motori prima dal 2019 Si teme l’ingresso di

(Di giovedì 29 marzo 2018) Come gli appassionati sanno, a partire dal 2021, la Formula Uno avrà un nuovo regolamento tecnico ed alcuni costruttori già vogliono premunirsi per evitare brutte sorprese. E’ il caso dellache ha chiesto di congelare lo sviluppo deinele nel 2020, ovvero nelle due annate a precedere il 2021. La motivazione è abbastanza intuitiva: si vuol avere la possibilità di lavorare sulle nuove power unit nel medesimo periodo, evitando che qualche corrente, motivato a partecipare nel 2021, abbia avuto dei vantaggi in termini di tempo. Cyril Abiteboul, direttore diSport Formula 1 si è detto favorevole all’introduzione della regola suldeinel protocollo 2021: “La cosa che non vogliamo è avere il fardello di dover sviluppare parallelamente duedifferenti. Questo è per noi un fatto certo, ma è troppo presto per parlare delle ...