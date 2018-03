F1 | la Ferrari può davvero vincere il Mondiale? I 5 motivi per realizzare il sogno

F1 - GP Australia 2018 : la Ferrari può vincere il Mondiale! La strada è lunga - decisivo lo sviluppo. Ma la Mercedes è vicina… : Questa è una grande Ferrari, questa è una Rossa che può lottare per il Mondiale. Il Cavallino Rampante risplende a Melbourne, la casa di Maranello festeggia una grandiosa vittoria ottenuta nel GP di Australia e soprattutto guarda con fiducia al prosieguo del campionato. Il successo all’Albert Park ha mandato su di giri tutto il team, ha generato consapevolezza in una squadra che non ha temuto il confronto spietato con la Mercedes e che è ...

F1 - GP Australia : Hamilton "supremacy" nel sabato di Melbourne - ma in gara la Ferrari può riscattarsi : ... non sarebbe comunque un dramma vista l'atipicità della pista Australiana e il responso marginale , è il primo di ventuno appuntamenti, che avrebbe nell'economia di questo lungo campionato. Non solo ...

Ferrari - adesso o mai più : il trionfo mondiale non può essere ancora rimandato : Giornata importante per la Ferrari, poco fa è stata svelata la monoposto di Vettel e Raikkonen, la Rossa si candida ad essere la principale protagonista per la vittoria finale. I pilota hanno grandi aspettative, soprattutto il tedesco non vede l’ora di scendere in pista ed iniziare il confronto con il campione del mondo in carica Hamilton. Ma non bisogna sottovalutare il finlandese Raikkonen, competitivo anche l’altro pilota Mercedes ...