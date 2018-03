F1 | guai economici per la Force India “Prossime quattro settimane decisive per la

oasport

(Di giovedì 29 marzo 2018) “Le prossimesarannoper sapere se sopravviveremo. Dobbiamo ottenere molto denaro in poco tempo“. A lanciare l’allarme è stato Bob Fernley, vicepresidente della, ad Auto Bild. La squadra si trova infatti in una situazione critica dal punto di vista economico e rischia addirittura di scomparire nel giro di poche. Il motivo è semplice: negli scorsi anni le entrate della F1 destinate alle squadre venivano anticipate all’inizio della stagione. Alla vigilia di questo Mondiale, invece, la Williams si è opposta: il veto (è necessaria l’approvazione di tutti i team) ha di conseguenza messo in difficoltà scuderie come la, che investivano questi soldi nello sviluppo della monoposto nel corso della stagione. Una strategia che ha premiato la squadrana nel recente passato, come dimostrano i due quarti ...