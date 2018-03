F1 | GP Bahrain 2018 | orari Sky e TV8 del Gran Premio

Dubai Tour 2018 - Vincenzo Nibali : “Devo mettere il ritmo gara - la Bahrain si è rinforzata”. Lo Squalo rinnova fino al 2020? Il Principe Nasser estasiato : Sta per iniziare ufficialmente la stagione di Vincenzo Nibali . Dopo il virus intestinale che gli ha impedito di partecipare alla Vuelta San Juan in Argentina un paio di settimane fa, lo Squalo esordirà domani al Dubai Tour : si tratta di una piccola corsa a tappe negli Emirati Arabi Uniti caratterizzata da quattro frazioni prettamente per velocisti e da una tappa decisamente mossa con un arrivo impegnativo che potrebbe stuzzicare i big. Il ...

Vuelta San Juan 2018 : la Bahrain Merida e i compagni di squadra di Vincenzo Nibali in gara. Spiccano il fratello - Siutsou e Nizzolo : Vincenzo Nibali è pronto per disputare la Vuelta a San Juan 2018, piccola corsa a tappe che si svolgerà in Argentina dal 21 al 28 gennaio. Una settimana in Sudamerica per incominciare al meglio la stagione in cui lotterà per il Tour de France e per il durissimo Mondiale di Innsbruck. Lo Squalo si è posto obiettivi alti e non vuole sbagliare nulla nella difficile fase di preparazione. Si riparte così da un Paese amato che più volte ha tenuto a ...