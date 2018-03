F1 Ferrari | Vettel | «La macchina ha un potenziale enorme»

F1 Ferrari - Vettel : «Non sono ancora del tutto a mio agio» : TORINO - Sebastian Vettel non sembra del tutto soddisfatto del suo feeling con la SF71H, nonostante la vittoria, come ha confidato ai media dopo il Gran Premio d'Australia: ' Non sono ancora del tutto ...

F1 - Raikkonen alla Ferrari : “Non fregatemi così”/ GP Australia - furia Kimi : “Vettel non si è ancora fermato?” : F1, Raikkonen alla Ferrari: “Non fregatemi così”. GP Australia, Kimi furioso in un team radio: “Vettel non si è ancora fermato?”. Le ultime notizie sul pilota finlandese(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 18:02:00 GMT)

F1 - Hamilton e il sorrisino : tifosi Ferrari all'attacco sui social/ “La gomma di Vettel te l'ha cancellato” : F1, Hamilton provoca: tifosi Ferrari all'attacco sui social. “La gomma di Vettel ti ha cancellato il sorriso”, è uno dei messaggi contro il pilota della Mercedes dopo la frase del sabato(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 19:23:00 GMT)

Vettel-Dovizioso come Raikkonen-Stoner nel 2007? Ferrari e Ducati incrociano le dita : Vettel-Dovizioso come Raikkonen-Stoner nel 2007? Ferrari e Ducati incrociano le dita Vettel-Dovizioso come Raikkonen-Stoner nel 2007? Ferrari e Ducati incrociano le dita Continua a leggere

F1 - Sergio Marchionne : “Inizio perfetto per Ferrari. Il cammino è lungo - non faccio proclami. Grandi Vettel e Raikkonen” : Sergio Marchionne ha esultato per la vittoria di Sebastian Vettel nel GP di Australia, prima prova del Mondiale di Formula Uno. Il Presidente della Ferrari ha festeggiato il trionfo del tedesco al volante della Rossa, un successo arrivato grazie alla grande strategia adottata dal team. Il numero 1 del Cavallino Rampante mantiene comunque i piedi per terra e non lancia trionfalismi: “Non poteva esserci un inizio migliore per la Ferrari in ...

