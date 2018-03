Expo : Sala prosciolto - no abuso d’ufficio per alberi Esposizione/Adnkronos : Milano, 29 mar. (Adnkronos) – Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è stato prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio “perché il fatto non sussiste”. Lo ha deciso il giudice dell’udienza preliminare Giovanna Campanile che ha respinto la tesi della Procura generale che, con quattro modifiche dell’imputazione, sosteneva come l’allora amministratore delegato e commissario unico di Expo 2015, avesse ...

Inchiesta Expo - prosciolto Sala : Milano, 29 mar. (Adnkronos) - Il gup di Milano, Giovanna Campanile, ha prosciolto "perché il fatto non sussiste" il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dall'accusa di abuso d'ufficio. Il primo cittadino, allora amministratore delegato e commissario unico della società Expo 2015, è stato prosciolto dal

Expo Milano - il sindaco Beppe Sala prosciolto dall'accusa di abuso d'ufficio : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala non commise nessun illecito quando fornì 6mila alberi per il sito di Rho-Pero, destinato all'Expo alle porte del capoluogo lombardo. Il gup di Milano ha infatti ...

Expo - Sala prosciolto dall'accusa di abuso d'ufficio - : Il gup ha dichiarato il non luogo a procedere perché "il fatto non sussiste": il sindaco di Milano non andrà a processo per l'appalto per la Piastra dei Servizi dell'Esposizione universale. Quando era ...

Expo - Sala prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio : Expo, Sala prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio Il gup ha dichiarato il non luogo a procedere: "il fatto non sussiste". Il sindaco di Milano non andrà a processo per l'appalto per la Piastra dei Servizi. Quando era ad aveva affidato senza gara la fornitura di 6mila alberi. Il legale: "È contento, ristabilita ...

Maxi appalto Expo : Sala prosciolto da accusa di abuso d'ufficio : Milano, 29 mar. , askanews, Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non ha commesso nessun illecito quando, in veste di amministratore delegato di Expo, assegnò con un affidamento diretto al gruppo ...