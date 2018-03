: #UltimOra #Expo, #Sala prosciolto dalla accusa di abuso di ufficio #Canale50 - SkyTG24 : #UltimOra #Expo, #Sala prosciolto dalla accusa di abuso di ufficio #Canale50 - Corriere : Il sindaco Sala prosciolto per gli alberi di Expo «perché il fatto non sussiste» - TgLa7 : #Expo: gup, #Sala prosciolto da accusa abuso ufficio -

IldiGiuseppeè statodall'accusa di abuso di ufficio per aver affidato, quando era amministratore delegato di, senza gara,la fornitura di 6 mila alberi per l'esposizione universale,alla Mantovani Spa. Il gup Giovanna Campanile ha dichiarato il non luogo a procedere perché il fatto non sussite. Rinviati a giudizio invece gli altri 7 imputati accusati in concorso condi falso.(Di giovedì 29 marzo 2018)