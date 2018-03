: Il sindaco Sala prosciolto per gli alberi di Expo «perché il fatto non sussiste» - Corriere : Il sindaco Sala prosciolto per gli alberi di Expo «perché il fatto non sussiste» - LaStampa : Expo, il sindaco di Milano Giuseppe Sala è stato prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio - eziomauro : Processo Maroni, il pm chiede 2 anni e 6 mesi: 'Tentò di accollare a Expo le spese di viaggio per l… -

Il sindaco diGiuseppenon commise nessun illecito quando fornì 6mila alberi per il sito di Rho-Pero, destinato all'alle porte del capoluogo lombardo. Il gup diha infattiil primo cittadino, allora numero uno dell'Esposizione Universale, dall'accusa did'ufficio. Stessa decisione anche per l'ex manager diAngelo Paris, per la medesima accusa. Rinviati a giudizio invece gli altri 5 imputati.(Di giovedì 29 marzo 2018)