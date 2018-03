Expo Milano | il sindaco Beppe Sala prosciolto dall' accusa di abuso d' ufficio

Maxi appalto Expo : il sindaco di Milano Sala prosciolto dall'accusa di abuso d'ufficio : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non ha commesso nessun illecito quando, in veste di amministratore delegato di Expo, assegnò con un affidamento diretto al gruppo Mantovani l'appalto per la fornitura...

Milano - il post Expo si chiama 'Mind' ed è un parco della scienza : Ed è proprio così che si chiamerà il parco della scienza, del Sapere e dell'Innovazione , che si identificherà in tutta l'area che ha ospitato l'esposizione universale del 2015. 'Un progetto così ...

Record passeggeri Atm Milano - oltre Expo : ANSA, - Milano, 26 MAR - L'Azienda trasporti milanesi , Atm, nel 2017 ha segnato il Record di passeggeri, superando anche l'anno di Expo: sulla rete metropolitana e di superficie sono state 750 ...

Expo - Pg Milano : processare sindaco Sala : 13.34 Il sindaco di Milano Sala va processato come ex Ad di Expo, con l'accusa di abuso d'ufficio per un affidamento diretto per la fornitura di 6mila alberi impiegati per l'evento. Per i sostituti Pg, Sala avrebbe in quell'occasione violato diverse norme, comprese quelle del Codice appalti. Da qui la richiesta di rinvio a giudizio per Sala e gli altri 7 indagati (5 persone e 2 società) per l'appalto della Piastra Servizi, andato alla stessa ...

Milano - scontri tra polizia e studenti : la contestazione per il trasferimento della Statale all'Expo : Universitari cercano di forzare il blocco della polizia per entrare dove il Senato accademico sta votando sul traslocodelle facoltà scientifiche

Reptilia Expo : L'affascinante mondo dei rettili arriva al Palazzetto dello Sport di CORNAREDO nell'unica tappa in provincia di Milano : ... MI, Palazzetto dello Sport Centro Sportivo Sandro Pertini Viale dello Sport , ang. Viale della Repubblica, Sabato 17 e Domenica 18 Marzo 2018 Ingresso Mostra: dalle ore 10.00 alle ore 18.30 ...

Milano : firmato accordo ArExpo-Lendlease per masterplan e sviluppo area : Milano, 2 mar. (AdnKronos) - Arexpo e Lendlease hanno sottoscritto il contratto quadro di aggiudicazione del bando per l’ideazione, lo sviluppo e la gestione del progetto di rigenerazione urbana dell’area di proprietà di Arexpo su cui si è svolta l’Esposizione universale del 2015. Assieme al contrat