Expo | il sindaco di Milano Giuseppe Sala prosciolto dall' accusa di abuso d' ufficio

Appalto Expo a Milano - il sindaco Sala prosciolto dall'accusa di abuso d'ufficio

Expo - prosciolto sindaco di Milano Sala : 16.04 Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è stato prosciolto dall'accusa di abuso di ufficio per aver affidato, quando era amministratore delegato di Expo, senza gara,la fornitura di 6 mila alberi per l'esposizione universale,alla Mantovani Spa. Il gup Giovanna Campanile ha dichiarato il non luogo a procedere perché il fatto non sussite. Rinviati a giudizio invece gli altri 7 imputati accusati in concorso con Sala di falso.

Expo - Pg Milano : processare sindaco Sala : 13.34 Il sindaco di Milano Sala va processato come ex Ad di Expo, con l'accusa di abuso d'ufficio per un affidamento diretto per la fornitura di 6mila alberi impiegati per l'evento. Per i sostituti Pg, Sala avrebbe in quell'occasione violato diverse norme, comprese quelle del Codice appalti. Da qui la richiesta di rinvio a giudizio per Sala e gli altri 7 indagati (5 persone e 2 società) per l'appalto della Piastra Servizi, andato alla stessa ...

La Corte dei Conti contesta al sindaco di Milano - Giuseppe Sala - un danno erariale di 2 - 2 milioni per la fornitura degli alberi a Expo : La procura della Corte dei Conti della Lombardia ha notificato al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in qualità di ex ad di Expo, un avviso preliminare contestando un presunto danno erariale da 2,2 milioni di euro relativo all'assegnazione diretta della fornitura degli alberi alla Mantovani Spa per il sito di Rho Pero. Lo stesso atto, che dà il via al procedimento contabile, è stato notificato anche al direttore generale ...

Expo Milano - richiesta di rinvio a giudizio per Sala : “Sono indignato. Chi farà più il sindaco?” : “Ho letto la notizia sull’Ansa, ma è una follia che qualcosa che dovrebbe essere riservata viene resa pubblica in questo. Sono indignato”. Lo ha detto Beppe Sala durante un’intervista a Siamo italiani, la trasmissione di Roberto Poletti che è andata in onda martedì sera sul canale 152 di Intelligo Tv. “Sono pur sempre il sindaco di Milano – aggiunge – e ci sarebbe voluta maggiore attenzione istituzionale”. Poi spiega: “Noi dovevamo ...

