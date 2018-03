Exploit di Rio Tinto

Trionfo M5S - Exploit Lega. Crolla il Pd. Centro-destra il più votato. Piazza Affari in calo : Affluenza di poco inferiore alle elezioni 2013. Cinque Stelle da record: oltre il 30 per cento. Bene Fratelli d’Italia, delude Liberi e Uguali, +Europa sotto la soglia di sbarramento. Centro-destra avanti sia alla Camera sia al Senato ma non sembra avere i numeri per raggiungere la maggioranza. Sconfitta storica per il Pd, Renzi medita le dimissioni...

Trionfo M5S - Exploit Lega. Crolla il Pd. Centro-destra il più votato. Borsa giù - sale lo spread : Affluenza di poco inferiore alle elezioni 2013. Cinque Stelle da record: oltre il 30 per cento. Bene Fratelli d’Italia, delude Liberi e Uguali, +Europa sotto la soglia di sbarramento. Centro-destra avanti sia alla Camera sia al Senato ma non sembra avere i numeri per raggiungere la maggioranza. Sconfitta storica per il Pd, Renzi medita le dimissioni...

Trionfo M5S - Exploit Lega. Crolla il Pd. Centro-destra il più votato. Borsa giù in apertura : Affluenza di poco inferiore alle elezioni 2013. Cinque Stelle da record: oltre il 30 per cento. Bene Fratelli d’Italia, delude Liberi e Uguali, +Europa sotto la soglia di sbarramento. Centro-destra avanti sia alla Camera sia al Senato ma non sembra avere i numeri per raggiungere la maggioranza. Sconfitta storica per il Pd, Renzi medita le dimissioni...

Trionfo M5S - Exploit Lega : forze populiste oltre il 50%. Crolla il Pd di Renzi. Centro-destra il più votato : Affluenza al 73,2%, poco meno delle elezioni 2013. Cinque Stelle da record oltre il 32 per cento. Bene Fratelli d’Italia al 4,2%, delude Liberi e Uguali (3,5%), +Europa sotto la soglia di sbarramento. Coalizioni:?Centro-destra al 35,5%, centro-sinistra 23,1%...

Trionfo M5S - Exploit Lega. Crolla il Pd : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Trionfo M5S, crollo Pd, e boom Lega che, al momento, sorpassa Forza Italia. E’ quello che sta emergendo in base alle prime proiezioni. Tutto secondo i pronostici? Quasi. Il dato più significativo – oltre alla grande affermazione dei 5 Stelle – sembrerebbe il possibile sorpasso del partito di Salvini rispetto a quello di Berlusconi. Di fatto, però, esce comunque un Paese spaccato in tre. E una ...

Trionfo del M5S - il Pd crolla sotto il 20% - Exploit Lega che supera Forza Italia : Affluenza al 73,2%, poco meno delle elezioni 2013. Cinque Stelle da record oltre il 32 per cento. Bene Fratelli d’Italia al 4,2%, delude Liberi e Uguali (3,5%), +Europa sotto la soglia di sbarramento. Coalizioni:?centro-destra al 35,5%, centro-sinistra 23,1%...