Ex spia russa avvelenata in Gb : "Primo contatto con l'agente nervino toccando la porta di casa" : Le indagini degli inquirenti britannici portano a un'altra verità, smentendo la prima ipotesi della presenza della sostanza nella valigia della figlia di Skripal

spia russa avvelenata - Scotland Yard : "Primo contatto con nervino sulla porta di casa" : La polizia britannica è giunta alla conclusione che il contatto fatale con l'agente nervino che ha gravemente intossicato il 4 marzo a Salisbury l'ex Spia russa Sergei Skripal e sua figlia Yulia sia avvenuto toccando la porta d'ingresso di casa. Lo riferisce la Bbc citando fonti di Scotland Yard. Sembrano così cadere le ipotesi della sostanza chimica nella valigia di Yulia proveniente da Mosca e nel sistema di ventilazione dell'auto usata dalla ...

spia russa - Berlino : 'Mosca può sostituire i diplomatici espulsi' : Mosca potrà sostituire i quattro diplomatici che Berlino ha annunciato di espellere, per solidarietà con Londra, dopo l'omicidio dell'agente in Gran Bretagna. Lo ha detto un portavoce del ministero ...

spia russa : Gb ordina revisione visti : ANSA, - LONDRA, 28 MAR - Controlli ulteriori in arrivo sui visti richiesti e persino su quelli già concessi a cittadini russi che lavorano in Gran Bretagna. Lo ha annunciato - sulla scia del conflitto ...

Ex spia russa - Merkel e Trump : 'Da Ue e Nato forte unità' : La cancelliera tedesca Angela Merkel ha avuto una telefonata con il presidente americano Donald Trump: lo riferisce il portavoce Steffen Seibert, affermando che nel colloquio i due leader "hanno ...

spia russa : Gb - bene monito a Russia - ma ai Mondiali si va : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Ex spia russa avvelenata - Nato : “Espulse 7 persone dello staff russo e rifiutato accredito ad altre 3. Messaggio chiaro a Mosca” : La Nato espelle 7 persone dello staff russo e annuncia che verrà rifiutato l’accredito pendente ad altri tre. È questa la reazione dell’Alleanza atlantica all’avvelenamento dell’ex spia russa Sergei Skripal e di sua figlia Yulia, avvenuto a Salisbury lo scorso 4 marzo. Dopo la decisione di espellere un centinaio di diplomatici russi presa lunedì dagli Stati Uniti e da 14 Stati membri dell’Unione Europea, oggi è ...

CASO spia russa SKRIPAL - ITALIA ESPELLE DUE DIPLOMATICI/ Ma NYT attacca : “Ha abbandonato Usa per la Russia” : CASO SKRIPAL, espulsioni DIPLOMATICI dopo per l'ex SPIA RUSSA avvelenata in Regno Unito: via DIPLOMATICI da Usa a Ue, l'ITALIA ne caccia 2, Trump ben 60. Le ultime notizie e i motivi(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 21:07:00 GMT)

Ex spia russa - Usa e Ue espellono 100 diplomatici russi. Mosca : 'Risponderemo' : ... sottolineando che i provvedimenti sono stati adottati in coordinamento con gli alleati della Nato e i partner Usa nel mondo. Quanto al Canada, ha deciso di espellere quattro diplomatici e di ...

Caso ex spia russa - l'Italia ha espulso i diplomatici russi obtorto collo : obtorto collo. Il latino corre in aiuto per spiegare come l'Italia stia affrontando la "guerra diplomatica" ingaggiata dall'Europa con la Federazione russa e il suo presidente-padrone: Vladimir Putin. Ufficialmente, tutti negheranno. Ma fuori dall'ufficialità, e con la garanzia dell'anonimato, fonti diplomatiche alla Farnesina e a Bruxelles, raccontano una storia più complessa e meno idilliaca di quello che parrebbe dalla conta di ...