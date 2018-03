: Roma dice addio all’ex Equitalia. Gestione riscossioni tributi locali torna al Campidoglio, con il supporto di Aequ… - virginiaraggi : Roma dice addio all’ex Equitalia. Gestione riscossioni tributi locali torna al Campidoglio, con il supporto di Aequ… - CybFeed : #News #Evasione fisco per 3,5 mln: un arresto - NotizieIN : Evasione fisco per 3,5 mln: un arresto -

La Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto fatture per operazioni inesistenti per oltre 3 milioni di euro e Iva evasa per oltre mezzo milione. Un imprenditore cinese è stato arrestato e alre 41 persone sono indagate. Disposto il sequestro preventivo di beni e denaro per 1,2 mln di euro. Il sistema fraudolento è stato scoperto dopo una verifica fiscale estesa tra Veneto, Lombardia e Toscana.(Di giovedì 29 marzo 2018)