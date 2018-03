Eurolega | Milano sbanca Bamberg nel finale

Eurolega : Hackett non basta - colpaccio di Milano a Bamberg : Milano espugna Bamberg 83-78 nel 29° e penultimo turno di Eurolega, chiudendo con una vittoria l'ultima trasferta europea della stagione e interrompendo una striscia negativa di tre ko consecutivi. ...

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano batte il Brose Bamberg in trasferta e ritrova la vittoria : Dopo tre sconfitte consecutive, l’Olimpia Milano è tornata a vincere in Eurolega. Nel penultimo turno prima della fine della regular season, la squadra di Simone Pianigiani ha espugnato il parquet del Brose Bamberg per 79-83. Un successo che conta poco per la classifica, con i milanesi ora a quota 10 vittorie, 5 delle quali proprio lontano da casa, ma fondamentale per accrescere la fiducia in vista dei playoff della Serie A interrompendo ...

DIRETTA / Bamberg Olimpia Milano (risultato live 43-43) streaming video e tv : intervallo lungo (Eurolega) : DIRETTA Bamberg Olimpia Milano streaming video e tv, orario e risultato live della partita di basket per la 29^ giornata di Eurolega (oggi giovedì 29 marzo)(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 20:38:00 GMT)

Bamberg Olimpia Milano/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live - basket Eurolega - : diretta Bamberg Olimpia Milano Streaming video e tv, orario e risultato live della partita di basket per la 29giornata di Eurolega , oggi 29 marzo, .

Bamberg Olimpia Milano/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (basket Eurolega) : diretta Bamberg Olimpia Milano Streaming video e tv, orario e risultato live della partita di basket per la 29^ giornata di Eurolega (oggi giovedì 29 marzo)(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 10:04:00 GMT)

Eurolega : Jerrels non basta - Milano ko in casa con Valencia : LA CRONACA - In avvio Gudaitis spinge Milano sul 20-11 ma in apertura di secondo parziale Valencia realizza 17 punti in cinque minuti e torna in parità a quota 34. Nel terzo quarto Micov propizia il +...

Olimpia Milano Valencia - risultato finale 89-93 - : la EA7 cade in casa - Eurolega - : Diretta Olimpia Milano Valencia, risultato finale 89-93: la EA7 lotta e rimonta 11 punti di svantaggio nel quarto periodo, ma cade ancora al Forum.

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano rimonta - ma nel finale è Valencia a festeggiare : Un finale di partita amarissimo per l’Olimpia Milano, che cede in casa 93-89 al Valencia. L’Armani Exchange era riuscita a rimontare uno svantaggio anche di undici punti nell’ultimo quarto, prima di sprecare tutto nei secondi finali, quando la squadra di Simone Pianigiani ha avuto anche la palla per tornare avanti nel punteggio. A Milano non basta una grandissima prestazione di Vladimir Micov, miglior marcatore del match con 27 ...

Diretta / Olimpia Milano Valencia (risultato finale 89-93) : la EA7 cade in casa (Eurolega) : Diretta Olimpia Milano Valencia, risultato finale 89-93: la EA7 lotta e rimonta 11 punti di svantaggio nel quarto periodo, ma cade ancora al Forum. Gli spagnoli credono ancora nei playoff(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 22:24:00 GMT)

Olimpia Milano Valencia - risultato live 65-68 - 30' - info streaming video e tv : 4quarto - Eurolega - : Diretta Olimpia Milano Valencia, info streaming video e tv: partita ormai senza obiettivi per le due squadre, entrambe eliminate dall'Eurolega.

Diretta / Olimpia Milano Valencia (risultato live 65-68 - 30') info streaming video e tv : 4^ quarto (Eurolega) : Diretta Olimpia Milano Valencia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di Eurolega. Entrambe le squadre sono già eliminate dalla competizione internazionale(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 21:54:00 GMT)

Olimpia Milano Valencia - risultato live 23-17 - info streaming video e tv : 2quarto - Eurolega - : Diretta Olimpia Milano Valencia, info streaming video e tv: partita ormai senza obiettivi per le due squadre, entrambe eliminate dall'Eurolega.

DIRETTA/ Olimpia Milano Valencia (risultato live 43-40 - 20') info streaming video e tv : 3^ quarto (Eurolega) : DIRETTA Olimpia Milano Valencia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di Eurolega. Entrambe le squadre sono già eliminate dalla competizione internazionale(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 21:18:00 GMT)

DIRETTA/ Olimpia Milano Valencia - risultato live 0-0 - info streaming video e tv : palla a due! - Eurolega - : DIRETTA Olimpia Milano Valencia, info streaming video e tv: partita ormai senza obiettivi per le due squadre, entrambe eliminate dall'Eurolega.