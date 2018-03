Estesi problemi Fortnite oggi 29 marzo | durerà molto | server down per update 3 4

optimaitalia

(Di giovedì 29 marzo 2018)sta per ricevere un nuovo aggiornamento, precisamente la versione 3.429, che aggiungerà diversi nuovi oggetti e correzioni di bug. La manutenzione era programmata, certo, ma pare che questa volta isarannopiù, come si legge sul forum ufficiale di.Epic Games ha confermato: "Isarannoper l'3.4. Abbiamo bisogno di più tempo per questo aggiornamento, quindi ildi più". Di solito questidurano dalle 2 alle 3 ore, ma è possibile questa volta chesarà inaccessibile almeno fino al pomeriggio. Arriveranno con tutta la probabilità i missili guidati di cui abbiamo parlato ieri, ma non possiamo esserne sicuri, insieme a nuove sfide.Le note delle patch di solito sono rilasciate durante la manutenzione, quindi restate su questa pagina per capire le novità di questo aggiornamento di. ...