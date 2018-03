Estate 2018 | i Festival in Italia da non perdere

Moda - tutti i trend della Primavera Estate 2018 svelati dall’esperta : Freddo e maltempo addio. La Primavera si è fatta attendere un pò ma è finalmente arrivata! Quello di Pasqua e Pasquetta sarà il primo weekend primaverile del 2018. Ci attendono tanto sole e temperature piacevoli. E allora...

Le acconciature da sposa più belle per la primavera-Estate 2018 : Tagli obbligatoriamente medio lunghi, anche a costo di ricorrere a discutibili ciocche posticce, (fortunatamente ormai démodé), e chignon tiratissimi, fissati sulla nuca o al centro della testa, senza possibili vie di fuga. Le acconciature da sposa di una volta lasciavano davvero poco spazio alla fantasia, ingabbiando i capelli in architetture statiche e impersonali. La stessa definizione di «acconciatura da sposa» indirizza verso uno stile a ...

Tendenze capelli primavera-Estate 2018 - vanno i colori in HD : Sì, il nuovo trend è avere capelli dal colore tridimensionale. Con una luce che sembra partire da dentro, dai colori vividi, iperpigmentati, olografici, o anche, come dicono gli addetti ai lavori, «a spettro». Per chi ha reminiscenze fresce di fisica: come lo spettro di colori del fascio di luce scomposto da un prisma, per intenderci. LEGGI ANCHEArrivano le riflessature effetto marmo LEGGI ANCHERose Brown, il nuovo castano per la ...

La borsa della Primavera Estate 2018 si porta in vita : tutte con il marsupio - da abbinare un vero gioiello : Ma oggi il marsupio è la it bag portata con savoir-faire dalle fashion addict di tutto il mondo. Quali sono i modelli di marsupio cool per la PE 2018? Il marsupio di tendenza si porta in vita, ma ...

Capelli - 50 tagli corti per la primavera-Estate 2018 : Sì all’effetto spettinato, alla nuca sexy, all’effetto slick per la sera e alla piccola follia cromatica sul ciuffo che fa intuire subito il nostro lato trasgressivo. Le regole del corto statico questa primavera-estate saranno tutte superate. E le star, già da qualche mese, ne sono la dimostrazione concreta. Dal pixie biondo platino di Michelle Williams, alla rasatura decisa di Kate Hudson, al caschetto asimmetrico di Katie Holmes, ...

Turismo : proposte per l’Estate 2018 - un viaggio “spaziale” a Mosca e la Svezia di provincia : Con un’altra entusiasmante stagione di caccia alle Aurore Boreali che volge al termine è arrivato il momento di iniziare a pensare all’estate e alla prossima avventura. Space Race: Mosca e la Storia dell’Esplorazione Spaziale: dal 12 al 18 agosto 2018 Mosca è una meta fantastica, non solo per gli amanti dello spazio e della storia dell’Esplorazione Spaziale. Un viaggio di sei notti, con la possibilità di vedere e toccare ...

La Vita in Diretta Estate 2018 : “Conduttori Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli” : I nuovi conduttori de La Vita in Diretta Estate sono Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli? I conduttori de La Vita in Diretta Estate 2018 dovrebbero essere Gianluca Semprini ed Ingrid Muccitelli. Ad annunciarlo è TVBlog che, in un articolo pubblicato sabato 24 marzo 2018, oltre ad anticipare i nomi dei due presentatori della nuova edizione estiva […] L'articolo La Vita in Diretta Estate 2018: “Conduttori Gianluca Semprini e Ingrid ...

Capelli - tutti i tagli lunghi per la primavera-Estate 2018 : Primavera in lungo. I Capelli visibilmente sani, voluminosi e corposi sono tornati. Non a caso uno dei segreti più usati dalle star sui red carpet per infoltire e allungare la chioma sono proprio le extension. Mentre celebrity come Kim Kardashian, Gigi Hadid e Emily Ratajkowski hanno optato per lunghezze (saranno vere?) extra extra long. Sì ai lisci anni Novanta e ai mossi naturali, i trend che arrivano dalle passerelle per questa ...

Tendenze accessori Primavera Estate 2018 : roccobarocco ripensa la cartella : Per la stagione Primavera-Estate 2018 roccobarocco presenta diversi modelli: il modello della linea Aura che prende ispirazione dal mondo arabo nei dettagli della stampa, nel foulard che avvolge ...

Cinturino mon amour - sono le slingback le scarpe più cool della primavera/Estate 2018 : Era il 1957 quando Coco Chanel le fece conoscere al mondo. Le sue erano aperte sul retro, impreziosite solo da un Cinturino sottile dietro la caviglia, chiuse in punta, e in pelle bicolore, nelle ...

I migliori festival musicali d’Europa dell’Estate 2018 : Sebbene la primavera quest’anno sia un po’ capricciosa, una cosa è certa: è la stagione che precede l’estate, che arriverà, con tutti gli eventi a lui correlati. È proprio la stagione estiva, il periodo più adatto ai grandi festival musicali, con palchi montati in aree come parchi, su isole, vicino a laghi e mari. A partire da fine maggio fino alla fine di agosto, sono in programma già una ventina di festival in Europa, dai più ...

Trecce : 3 tutorial per la primavera-Estate 2018 : Spopolano sui social, le sfoggiano le star sui red carpet e piacciono praticamente a tutte, non solo a chi può vantare chiome extra long ma anche alle fedelissime dei tagli medi: sono le Trecce, che da quando sono ritornate in auge, qualche stagione fa, non accennano a perdere il loro appeal. Farle, però, non è cosa semplice, specie se si parla di acconciature più elaborate. Eppure non sempre ciò che appare difficile lo è davvero. Eccone tre ...

Tendenze Primavera Estate 2018 : Eleventy presenta la nuova campagna : ... perché continui ad essere meta turistica e, in questo modo, sostenere l'economia delle aree colpite dal sisma. Si tratta di un prezioso patrimonio naturale e culturale, remoto e vicino al tempo ...

Rose Brown - il nuovo castano per la primavera-Estate 2018 : Il rosa impazza questa stagione e non solo nel trucco e per gli abiti. Sarà la voglia di primavera o semplicemente perché avere i capelli rosa oggi è diventata l’ultima ossessione delle donne, star in primis, fatto sta che anche le castane adesso potranno esaudire il loro desiderio. Sotto i radar c’è un nuovo colore fatto di riflessi rosa, violacei o mauve che si intrecciano tra i capelli castani, è il Rose Brown. Una versione molto accessibile ...