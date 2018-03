Esplosivo video trailer de La casa di carta – Parte 2 | Il Professore e Tokyo in trappola

optimaitalia

(Di giovedì 29 marzo 2018) L'adrenalina è uno degli elementi essenziali del racconto di questa serie e nel nuovode Ladi2 di sicuro non manca.Strategie, trappole, esplosioni, pistole pronte a fumare, ma anche relazioni profonde, amicizie e amori: c'è tutto questo neldegli episodi inediti de Ladi2 che sbarcano su Netflix il 6 aprile (già trasmessi in Spagna da Antena3).In poco più di un minuto e mezzo sono riassunte molte delle scene salienti che vedremo negli episodi della secondadell'unica stagione de Lade papel - al momento non è prevista una seconda, ma un potenziale spin-off - arrivata su Netflix lo scorso anno in un formato diverso da quello trasmesso dalla tv spagnola.Ladi2 ricomincia dal cliffhanger dell'ultimo episodio caricato su Netflix, ovvero dal ritrovamento dadella polizia del ...