Esplosione Catania | funerali dei due vigili del fuoco morti Video | polemica per il

Catania - l’ultimo addio al pompiere eroe morto nell’Esplosione : “Grazie per il coraggio” : Grande commozione ai funerali di Dario Ambiamonte, svoltisi nella Basilica di Catania, e del collega Giorgio Grammatico, svoltisi a Trapani. Entrambi sono morti nell'esplosione dello scorso 20 marzo. "La loro vita è un appello alla responsabilità e alla missione".Continua a leggere

I vigili del fuoco ricordano i colleghi scomparsi nell'Esplosione di Catania | VIDEO : I vigili del fuoco di tutta Italia hanno realizzato un VIDEO per ricordare i colleghi Giorgio e Dario, deceduti in servizio lo scorso 20...

Catania : oggi i funerali dei vigili del fuoco morti nell’Esplosione : Si terranno oggi a Catania e a Trapani i funerali di Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico, i due vigili del fuoco morti in servizio a seguito dell’esplosione verificatasi a Catania la sera del 20 marzo. La messa funebre per Dario si terra alle 11.30 presso la Cattedrale di Catania, alla presenza del ministro dell’Interno Marco Minniti, del capo dipartimento dei vigili del fuoco Bruno Frattasi, del capo del corpo nazionale Gioacchino ...

Catania - slittano funerali vittime. Le storie dei vigili del fuoco morti nell’Esplosione : Chi erano Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico i due vigili del fuoco deceduti nella tragica esplosione di via Garibaldi 335. I loro parenti dovranno attendere per i funerali: per problema formale giuridico l'autopsia sulle vittime non si potrà eseguire prima della prossima settimana .Continua a leggere

Esplosione Catania - trovata la lettera dell'anziano morto : "Sono stanco" : E' stata trovata una lettera. Aveva disagi psicologici: era preoccupato sia per le sue condizioni di salute sia per alcuni problemi sul lavoro. Recentemente sosteneva di aver subito "...

Esplosione Catania - la verità in una lettera? : Il suo lavoro non andava bene e aveva disagi psicologici a causa del suo stato di salute e recentemente aveva anche subito una truffa nell'acquisto di biciclette . E' quanto emerge da una lettera ...

Catania : Esplosione per fuga di gas - tre morti : Il sindaco di Catania, Enzo Bianco, ha confermato il decesso di due vigili del fuoco nell’esplosione avvenuta intorno alle 18:30 in centro città. Una terza persona è stata trovata carbonizzata e altri due pompieri sono ricoverati in gravi condizioni. Non si esclude la presenza di una quarta vittima tra i “civili”.Catania | esplosione per fuga di gasCatania - Un’esplosione, molto probabilmente causata da una fuga di gas, si è verificata nella ...

Esplosione PALAZZINA CATANIA PER FUGA DI GAS/ Ultime notizie - video : una delle vittime era un ex calciatore de : CATANIA, ESPLOSIONE in un palazzo di Via Garbaldi per FUGA di gas: video, Ultime notizie e aggiornamenti. Coinvolti Vigili del Fuoco entrati in azione. Incidente o suicidio?(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 23:41:00 GMT)

Esplosione a Catania - indagato il capo squadra dei Vigili del fuoco - : L'iscrizione nel registro degli indagati sarebbe un atto dovuto: il 38enne, rimasto ferito nello scoppio in cui sono morte 3 persone, tra cui due colleghi , risulta sotto indagine per disastro colposo ...

Esplosione Palazzina Catania per fuga di gas/ Ultime notizie - video : i vigili del fuoco si “difendono” : Catania, Esplosione in un palazzo di Via Garbaldi per fuga di gas: video, Ultime notizie e aggiornamenti. Coinvolti vigili del fuoco entrati in azione. Incidente o suicidio?(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 19:52:00 GMT)

Esplosione a Catania - indagato il capo squadra dei Vigili del fuoco : Esplosione a Catania, indagato il capo squadra dei Vigili del fuoco L’iscrizione nel registro degli indagati sarebbe un atto dovuto: il 38enne, rimasto ferito nello scoppio in cui sono morte 3 persone, tra cui due colleghi , risulta sotto indagine per disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Procura: “Cattiva valutazione dei ...

Catania : Esplosione per fuga di gas - tre morti : Il sindaco di Catania, Enzo Bianco, ha confermato il decesso di due vigili del fuoco nell’esplosione avvenuta intorno alle 18:30 in centro città. Una terza persona è stata trovata carbonizzata e altri due pompieri sono ricoverati in gravi condizioni. Non si esclude la presenza di una quarta vittima tra i “civili”.Catania | esplosione per fuga di gasCatania - Un’esplosione, molto probabilmente causata da una fuga di gas, si è verificata nella ...

CATANIA - Esplosione PALAZZINA PER FUGA DI GAS/ Ultime notizie - video : indagato capo squadra vigili del fuoco : CATANIA, ESPLOSIONE in un palazzo di Via Garbaldi per FUGA di gas: video, Ultime notizie e aggiornamenti. Coinvolti vigili del fuoco entrati in azione. Incidente o suicidio?(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 16:50:00 GMT)

Catania - lutto al braccio per morti in Esplosione : Il Calcio Catania “condivide il dolore e la tristezza dell’intera citta’ per l’esplosione che ha causato lutti, ferimenti e devastazione in via Garibaldi” e rivolge “ai familiari delle vittime ed ai colleghi dei vigili del fuoco caduti durante la missione, sincere condoglianze. In occasione di Catania-Paganese, in programma domenica alle 14.30 al Massimino, il Calcio Catania richiedera’ alla Lega ...