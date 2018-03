Ermal Meta canta con Giuseppe | prime prove live in vista del concerto al Forum di Assago

Amici 17 - serale : arrivano Ermal Meta - Alessandra Amoroso e Bocci : Alessandra Amoroso torna ad Amici 17: in commissione con Marco Bocci e Meta Manca poco, anzi pochissimo, all’inizio del serale di Amici 17 e già iniziano a trapelare in rete le prime indiscrezioni riguardanti la fase finale del talent di Maria De Filippi. Dopo la conferma, nella giuria esterna, di Simona Ventura, Giulia Michielini e Heather Parisi, Blogo ha rivelato i nomi dei nuovi volti del programma. Oltre ai personaggi citati, si ...

BOOM! Ermal Meta al Serale di Amici 2018 : Ermal Meta No a X Factor, sì ad Amici. Possiamo annunciarvi che il vincitore in carica (con Fabrizio Moro) del Festival di Sanremo, Ermal Meta, sarà al Serale del talent di Canale 5, al via sabato 7 aprile 2018, scelto da Maria De Filippi come uno dei ‘commissari’ esterni chiamato a giudicare gli allievi. Il cantautore albanese ha accettato di restare ad Amici, dove lo scorso anno – sempre nella fase Serale del programma ...

E poi c'è Cattelan - nuova frecciata a Ermal Meta : Una battuta, che potrebbe però riaccendere un duello che sembrava archiviato. Alessandro Cattelan torna ad ironizzare su Ermal Meta e lo fa nel bel mezzo dell’ospitata di Amanda Lear a E poi c’è Cattelan.Durante l’intervista di martedì sera, avvenuta eccezionalmente a postazioni invertite, la Lear ha ricordato i suoi rapporti con David Bowie e Salvador Dalì. Al pittore spagnolo dedicò anche un libro che avrebbe dovuto prevedere una ...

Rinviato lo showcase di Ermal Meta a Lugano per impegni a Eurovision Song Contest : Lo showcase di Ermal Meta a Lugano è stato spostato. Come annuncia l'artista, l'incontro per la televisione svizzera si terrà il 3 aprile in luogo del 4, diversamente da quanto annunciato in precedenza. L'artista ha dovuto anticipare per impegni con Eurovision Song Contest, al quale è pronto a partecipare in compagnia di Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente, con la quale ha trionfato all'ultimo Festival di Sanremo. Il brano è già ...

Ermal Meta con Non Abbiamo Armi Tour in concerto al Musart Festival il 26 luglio : Il concerto di Ermal Meta , gio 26/7, va ad aggiungersi a già annunciati spettacoli di Roberto Bolle and Friends , ven 20/7, , Chick Corea Akoustic Band , lun 23/7, , Jethro Tull , mar 24/7, . Presto ...

Ermal Meta rifiuta la giuria di X Factor 12 - Levante bocciata : il talent verso un turn over totale : Ermal Meta rifiuta la giuria di X Factor 12. La notizia è circolata nelle ultime ore, insieme alla risposta del cantautore di Fier che è stata negativa. Il futuro del vincitore del Festival di Sanremo 2018 sembra quindi tutto votato alla musica, con un tour in partenza dal Mediolanum Forum di Assago il 28 aprile prossimo e che toccherà anche il Centrale Live di Roma. Secondo quanto riportano le indiscrezioni trapelate in questi ultimi ...

Recanati : Ermal Meta in tour - concerto in piazza Giacomo Leopardi il 1 agosto : Il concerto di Ermal Meta è promosso da Pubbliconcerti Srl in collaborazione con Isolani Spettacoli. Biglietti in vendita su www.Ciaotickets.it dalle 12,30 di venerdi 16 e su www.ticketone.it a ...