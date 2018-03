Entrò in campo con la pistola | Paok Salonicco | Savvidis sospeso per tre anni

Grecia - Paok Salonicco : Entrò in campo armato di pistola : squalifica di 3 anni per il presidente : Grecia, Paok Salonicco- Ricordate il presidente del Paok Salonicco,Ivan Savvidis, il quale entrò in campo armato di pistola per protestare dinanzi ad un gol annullato alla sua squadra? La Lega calcio Greca, dopo il folle gesto, ha deciso squalificare i per tre anni il presidente. Per il club greco, inoltre, è stata disposta anche una multa da 100mila euro […] L'articolo Grecia, Paok Salonicco: entrò in campo armato di pistola: squalifica ...

Calcio - Piacenza in emergenza a centrocampo per la gara con la Carrarese : Ascolta Carrarese Piacenza su RADIO SOUND , segui la puntata speciale di STADIO SOUN D dedicata al match dei biancorossi CLICCA QUI PER ASCOLTARCI IN STREAMING Nemmeno il tempo di archiviare i 3 impegni che hanno portato alla classifica del Piacenza 5 punti in più e la truppa di Arnaldo Franzini è già pronta a ritornare in campo. Giovedì 29 marzo, ...

Vardy impeccabile - Dier comanda a centrocampo : 6 BUTLAND Con Pickford si gioca la maglia da titolare in Russia, non è mai chiamato in causa al di là del rigore. 6,5 WALKER Una sicurezza. 5 STONES Inizio gara da incubo, due errori che giustificano ...

Dall'Inghilterra : 'Vidal o Verratti per il centrocampo del Manchester United' : TORINO - Parte il casting per il centrocampo del Manchester United . José Mourinho dovrà sostituire Carrick, che si ritirerà a fine stagione, e molto probabilmente Fellaini , che non ha ancora ...

Inghilterra-Italia - Di Biagio sceglie il futuro : dentro Donnarumma - fuori Buffon. Centrocampo ricco di novità… : Inghilterra-Italia, DI Biagio- Tutto pronto per il match di domani sera tra Inghilterra-Italia, seconda amichevole della Nazionale targata Luigi Di Biagio. In vista della sfida di domani sera al Wembley, il tecnico azzurro è pronto ad affidarsi ai giovani e ai giocatori che potenzialmente potrebbero e dovrebbero rappresentare il futuro azzurro. fuori BUFFON, dentro Donnarumma… […] L'articolo Inghilterra-Italia, Di Biagio sceglie il ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Lazio - idea Bertolacci per il centrocampo : Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando una stagione veramente strepitosa, in campionato è in piena corsa per la qualificazione in Champions League mentre in Europa League può arrivare fino in fondo. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato. Incerto il futuro di Bertolacci, il centrocampista è in prestito al Genoa dal Milan, al termine della stagione il ritorno in rossonero. Difficile però una conferma al ...

Geremia Gios scende in campo ma trova solo Borga con Kaswalder. Il centrodestra non sembra interessato : TRENTO . scende in campo anche Geremia Gios per le prossime elezioni provinciali. Il direttore del Dipartimento di Economia dell'Università di Trento ha pagato di tasca propria una pagina dei giornali locali per far pubblicare il suo manifesto. "Non sono le tavole della legge - afferma - ma il punto da cui partire ...

Probabili formazioni Serie B / I moduli - le scelte e i dubbi : certezze a centrocampo (32^ giornata) : Probabili formazioni Serie B: le scelte degli allenatori per gli 11 attesi in campo questo fine settimana, nella 32^ giornata della Cadetteria. Ben lungo l'elenco degli squalificati oggi.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 17:42:00 GMT)

Senato - Gasparri : “Siamo nel campo della chiromanzia. Se centrodestra unito domani eleggiamo Romani” : “Siamo nel campo della chiromanzia e della scaramanzia”. Maurizio Gasparri conferma: “Noi confidiamo di eleggere domani al Senato Paolo Romani. Se il centrodestra è coeso ce la può fare. Non replichiamo con lo stesso metodo dei 5 Stelle. L'articolo Senato, Gasparri: “Siamo nel campo della chiromanzia. Se centrodestra unito domani eleggiamo Romani” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Senato - Gasparri : “Siamo nel campo della chiromanzia. Se centrodestra unito domi eleggiamo Romani” : “Siamo nel campo della chiromanzia e della scaramanzia”. Maurizio Gasparri conferma: “Noi confidiamo di eleggere domani al Senato Paolo Romani. Se il centrodestra è coeso ce la può fare. Non replichiamo con lo stesso metodo dei 5 Stelle. L'articolo Senato, Gasparri: “Siamo nel campo della chiromanzia. Se centrodestra unito domi eleggiamo Romani” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Juventus - le manovre a centrocampo : Pellegrini e... : TORINO - Tra l'Italia e la Premier League, anche il mercato dei centrocampisti sta per entrare nel vivo. Monta l'attesa nei confronti del tedesco Emre Can che tarda a decidersi. Per ora l'unica ...

Di Francesco inserisce Totti nel team dei sogni : i bookmaker ne quotano il rientro in campo : Ci ha giocato e vinto insieme, ma è arrivato troppo tardi sulla panchina della Roma per poterlo allenare. Tant'è che nella sua squadra dei sogni , schierata con il 4-3-3, ca va sans dire, Eusebio Di ...

Inter : grandi idee per difesa e centrocampo - ma Pastorello 'spaventa' i tifosi Video : Due colpi in difesa a costo zero, il nodo dei riscatti di due calciatori che stanno facendo molto bene [Video], un promettente attaccante il cui agente da' praticamente per scontato il suo arrivo a Milano. L'#Inter è proiettata nella corsa per il posto in Champions League, ma lavora anche in vista della prossima sessione di calciomercato; l'umore è decisamente in rialzo dopo la roboante vittoria sulla Sampdoria. Ma a tenere banco in casa ...

Avellino-Pescara 0-1 in diretta : risultato LIVE. Gol di Brugman da centrocampo : Avellino-Pescara 0-1 LIVE 13' Brugman IL TABELLINO Avellino , 4-4-1-1, : Lezzerini; Ngawa, Kresic, Migliorini, Rizzato; Laverone, Di Tacchio, D'Angelo, Bidaoui , 5' Cabezas, ; Gavazzi; Ardemagni. All.