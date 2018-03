Enigineering | ricavi sopra 1 mld nel 2017 | assume 500 persone

meteoweb.eu

(Di giovedì 29 marzo 2018) Milano, 29 mar. (AdnKronos) – Engineering chiude ilconrecord, che superano il miliardo di euro. Il valore della produzione si attesta a 1.028,8 milioni di euro +10,1% con il proforma che, consolidando integralmente le acquisizioni, è pari a 1.120 milioni di euro. L’utile netto sale a 52,3 mln (+15%), l’ebitda adjusted è di 122,9 milioni di euro +13,5%. Con 10.300 dipendenti, e 50 sedi distribuite tra Italia, Europa, America Latina e Usa, Engineering è leader italiano nella Digital Transformation.“Ilci ha visto raggiungere e superare tutti gli obiettivi prefissati, ma altrettanto importanti e ambiziosi sono quelli che ci poniamo per il 2018”, osserva Paolo Pandozy, ceo di Engineering. “Per il mercato Ict – spiega – gli analisti prevedono crescite tra il 10% e il 30% circa per i segmenti in cui abbiamo ...