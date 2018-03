huffingtonpost

: En Marche smentisce contatti con i 5 Stelle in Europa: 'I nostri valori sono incompatibili' - TutteLeNotizie : En Marche smentisce contatti con i 5 Stelle in Europa: 'I nostri valori sono incompatibili' -

(Di giovedì 29 marzo 2018) L'Europe en, l'associazione affiliata a La République Endel presidente francese Emmanuel Macron,in una nota qualsiasi discussione con il Movimento Cinqueper formare un'alleanza a livello europeo. La presa di posizione della componente europea del movimento fondato dal presidente francese arriva dopo le notizie di stampa pubblicate in Italia tra ieri e oggi che riferivano di una 'svolta macroniana' di Luigi di Maio e di 'segnali' da parte di ambienti vicini all'inquilino dell'Eliseo nei confronti del Movimento Cinqueper iniziative politiche comuni in."L'Europe en, associazione affiliata a LaREM, non ha in alcuna maniera ingaggiato delle discussioni con il Movimento Cinqueper formare una qualunque alleanza a livello europeo", si legge nella nota firmata a nome dell'ufficio esecutivo dalla presidente Marianne Escurat.E ...