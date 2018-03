Emiliano Mondonico | morto un grande tecnico e un’ottima persona Icona del calcio

ilfattoquotidiano

: Addio a Emiliano #Mondonico: fece grandi Toro e Atalanta - Gazzetta_it : Addio a Emiliano #Mondonico: fece grandi Toro e Atalanta - Corriere : Morto Mondonico, storico allenatore di Toro e Atalanta - DiMarzio : Il mondo del calcio piange Emiliano #Mondonico: l'ex allenatore di #Cremonese, #Torino e #Atalanta si è spento all'… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Ha combattuto per anni contro un male incurabile: una lotta in cui ha vinto e ha perso, ma sempre con serenità e con quella umana lucidità che lo ha reso un volto familiare per gli appassionati di. Perchéoggi a 71 anni, quello era: unallenatore, un’ottima. In panchina, le sue perle migliori sono state a cavallo tra gli anni 80 e 90 alla guida dell’Atalanta e del Torino. L’immagine indelebile che legherà per sempre ilalla storia granata e a quella del pallone made in Italy è del 1992: 13 maggio, finale di ritorno di Coppa Uefa contro l’Ajax ad Amsterdam (che il Torino perderà pareggiando entrambe le partite: 2-2 in casa, 0-0 in Olanda), l’arbitro Zoran Petrovíc è una sorta di Moreno in salsa balcanica.si arrabbia. A modo suo. Prende una sedie e la agita in aria in segno di protesta. Venne ...