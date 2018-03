EMILIANO MONDONICO MORTO DI TUMORE Ultime notizie | “La sedia? Deboli contro forti” Il

EMILIANO MONDONICO e la sedia di Amsterdam : un simbolo del dna del Toro : L'immagine, che risale alla finale di Coppa Uefa del 1992 dei granata ad Amsterdam contro l'Ajax, è diventata leggendaria. Noi, una volta tanto più da tifosi che da giornalisti, la ricordiamo così

Non solo calcio. EMILIANO MONDONICO a Tutti Convocati : Tra gags e batture, tra colpi mai sparati e conigli selvatici dati alla fuga, con qualche pennellata polemica di sport. solo la radio e Radio24 in particolare, possono permettersi momenti come questo.

EMILIANO MONDONICO - una vita da ribelle : da calciatore ad allenatore un'esistenza «contro» : Il Mondo, per combatterlo, l'aveva guardato sempre dritto negli occhi. Non si era nascosto e, soprattutto, non si era lasciato condizionare. Altra ribellione. Gli ultimi anni, se possibile, sono ...

Addio a EMILIANO MONDONICO - il signore del calcio : Narra la leggenda che da giocatore si fece squalificare volutamente. Voleva saltare una partita per andare a vedere i Rolling Stones al Palalido di Milano. Racconta la storia che in finale di coppa Uefa con il Torino alzò la sedia della panchina ad Amsterdam per protestare contro l’arbitraggio ingiusto. Tutto alla luce del sole come il racconto, anni dopo, di quanto fosse stato brutto arrivare secondi. Emiliano Mondonico, morto il 29 marzo a 71 ...

