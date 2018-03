Ema | troppe donne nel personale | l’Ue chiede più uomini

meteoweb.eu

(Di giovedì 29 marzo 2018)neldell’Ema. E troppi latini: francesi, italiani e spagnoli continuano a essere sovrarappresentati tra i dipendenti dell’Agenzia europea dei medicinali, tanto da spingere la Commissione europea a raccomandare di prendere in maggiore considerazione gli elementi “geografici” quando si decidono le assunzioni. Sono alcune delle raccomandazioni che il commissario europeo alla Salute Vytenis Andriukaitis ha rivolto all’Ema, contenute in un’opinione della Commissione sul documento programmatico dell’Agenzia per il 2018-2020, in possesso dell’AdnKronos. La Commissione, scrive Andriukaitis, “accoglie con favore il fatto che l’elevata proporzione di posizioni (agenti temporanei e agenti a contratto) occupata daè stata leggermente ridotta rispetto al 2015 (nel 2015 erano 518, nel 2016 sono 503). Tuttavia ...