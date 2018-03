Elioterapia | L’esposizione ai raggi solari per la cura di numerosi disturbi

meteoweb.eu

: Scopri l’elioterapia ..l’esposizione ai raggi solari che cura i disturbi di varia natura ! - radiostellafm : Scopri l’elioterapia ..l’esposizione ai raggi solari che cura i disturbi di varia natura ! -

(Di giovedì 29 marzo 2018) L’si basa sull’esposizione aiper ladidi varia natura. Il sole compiebenefici per il nostro organismo, allontanando lo stress, l’ansia e favorendo i ricordi positivi. E’ risaputo che la mancanza di sole, soprattutto nella stagione invernale, induce l’organismo ad abbassare l’umore e a renderci più vulnerabili, invece con l’arrivo delle belle giornate ci sentiamo subito più allegri e in forma. Questa sensazione di benessere è il risultato di una complessa interazione tra il sistema fisiologico e i. Tutti sappiamo quanto sia importante la vitamina D per il nostro organismo, soprattutto per le nostre ossa. Per assorbirla però è necessario esporre la pelle nuda al sole, quindi appena le temperature ce lo consentono cerchiamo di vestirci più scollati lasciando scoperte le spalle oppure ...