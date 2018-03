Elezioni | in Italia razzismo e xenofobia in aumento

Elezioni - Citigroup : Italia al voto nel 2019 insieme alle Europee : La legislatura appena iniziata? Potrebbe avere vita breve, e non soltanto per analisti politici e dintorni. A sbilanciarsi, infatti è anche la maxi-banca Citigroup , che in un report redatto dai suoi ...

Forza Italia - malumori dopo le Elezioni dei presidenti delle camere. Tensione sui capigruppo : Sciolto il nodo delle presidenze delle Camere con il ticket Fico-Casellati, si apre la partita dei capigruppo per Forza Italia. Come riporta l'agenzia di stampa AdnKronos, il d-day è martedì prossimo, quando è prevista l'elezione dei presidenti dei gruppi di tutte le forze politiche. Fino ad allora si scatenerà il toto nomine, che vede in pole position una 'soluzione in rosa', gradita a Silvio Berlusconi, con il ...

Elezioni Presidenti Camere : Lega e Forza Italia<br>si spaccano su Romani e Bernini : La coalizione di Centrodestra vincitrice delle Elezioni del 4 marzo sembra già spaccata alla prima difficoltà che si è trovata ad affrontare, ossia l'elezione dei Presidenti di Camera e Senato. La lotta è soprattutto per Palazzo Madama, perché, come da accordi con il primo partito italiano, il Movimento 5 Stelle, a Luigi Di Maio e i suoi spetta fare il nome per Montecitorio, mentre la seconda carica dello Stato sarebbe garantita a un ...

Elezioni presidenti Camera e Senato - diretta – Prime fumate nere. Forza Italia : “Dal terzo scrutinio votiamo Romani” : Nelle urne di Camera e Senato, almeno per oggi, si accatasteranno montagne di schede bianche. L’intesa è saltata, anche con qualche fuoco pirotecnico come il rifiuto di Luigi Di Maio di incontrare Silvio Berlusconi, soprattutto a causa dell’insistenza del centrodestra e soprattutto di Forza Italia sulla candidatura alla presidenza del Senato di Paolo Romani, condannato in Cassazione per peculato. Un pallino su cui Berlusconi non si ...

Inchiesta AGCOM su scandalo Facebook : per le Elezioni del 4 marzo dati rubati anche in Italia? : Lo scandalo Facebook relativo al furto dei dati di ben 50 milioni di profili statunitensi da parte di Cambridge Analytica potrebbe avere delle conseguenze anche in Italia? Soprattutto in occasione delle recentissime elezioni politiche del 4 marzo, anche nel nostro paese potrebbe essere accaduto qualcosa di simile a quando verificatosi oltreoceano in occasione delle presidenziali che hanno visto trionfare Trump? La domanda è lecita e a porsela ...

Elezioni 2018 - cosa sceglierebbero gli italiani se si tornasse al voto oggi : Consensi più o meno invariati rispetto al 4 marzo e un testa a testa nelle preferenze degli italiani tra un governo Lega-M5S e un governo istituzionale. Questo è lo spaccato che emerge da un sondaggio, commissionato da Porta a Porta ad Alessandra Ghisleri e Nicola Piepoli.Continua a leggere

Elezioni : Blackrock evita bond Italia : L'inconcludente esito delle Elezioni Italiane ha offuscato il già sfavorevole scenario per i titoli di stato del paese. E' l'allarme lanciato da Blackrock, secondo quanto riporta Bloomberg. Scott ...

Dall'Italia alla Russia : Simona Rossotti nel Team di Monitoraggio Nazionale della Federazione Russa per le Elezioni del Presidente : Chi è Simona Rossotti Una carriera politica in ascesa la sua, che a soli 18 anni è diventata assessore del piccolo comune di Perlo , 122 abitanti, , poi sindaco a 23 anni. Nel 2004 è stata nominata ...

##Fitch : dopo Elezioni - rischi politici in Italia elevati : Milano, 17 mar. , askanews, Fitch ha confermato il giudizio sulla tenuta creditizia dell'Italia con un rating 'BBB' citando un'economia 'diversificata e ad alto valore aggiunto' e indicatori di governance e di sviluppo umano 'molto più alti della media europea'. Inoltre, l'indebitamento privato è 'moderato', il sistema ...

Sondaggio Demos due settimane dopo le Elezioni : su M5S e Lega - giù Pd - crolla Forza Italia : Cosa fareste, se oggi si rifacessero le elezioni politiche dello scorso 4 marzo? Cioè, votereste per lo stesso partito o per un altro? E, se non avete votato, oggi ci andreste? E per votare chi? Il ...

Macron e Merkel commentano le Elezioni in Italia : Il Presidente francese Macron e la Cancelliera tedesca Merkel commentano le elezioni Italiane alla fine di un vertice. Non è usuale che i governanti di uno Stato dicano la propria opinione sulle elezioni di un altro Paese. Eppure l'hanno fatto apertamente in conferenza stampa. Il vertice i due leader europei si sono incontrati per fare il punto sulla situazione dell'Unione europea. Il premier francese afferma che è necessario disegnare un nuova ...

Fitch conferma il rating dell'Italia. Ma avverte : "Elevati rischi politici dopo le Elezioni" : NEW YORK - Fitch conferma il rating dell'Italia, ma avverte: ci sono 'elevati rischi politici legati alle recenti elezioni'. Il risultato del voto del 4 marzo ha infatti reso - afferma l'agenzia - '...