ilfattoquotidiano

: Elezioni, Camusso: “Sappiamo che molti lavoratori hanno votato M5s. È segnale per tutta la… - TutteLeNotizie : Elezioni, Camusso: “Sappiamo che molti lavoratori hanno votato M5s. È segnale per tutta la… - erregi69 : Elezioni, Camusso: “Sappiamo che molti lavoratori hanno votato M5s. È segnale per tutta la politica” - Cascavel47 : Elezioni, Camusso: “Sappiamo che molti lavoratori hanno votato M5s. È segnale per tutta la politica”… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) “Sappiamo cheMovimento 5 stelle: è la conferma di elementi che avevamo denunciato da tempo, come la solitudine del mondo del lavoro che non si sentiva rappresentato e che ha visto una riduzione dei diritti”. Così la segretaria generale della Cgil, Susanna, a margine dell’assemblea dei candidati alle Rsu per il pubblico impiego. “È unche parla ala politica: non può esserci politica positiva senza rappresentanza del lavoro. Il reddito di cittadinanza? Il grande problema nel nostro Paese è la creazione del lavoro, le politiche di sussistenza non possono che essere temporanee” L'articolo: “Sappiamo cheM5s. Èperla politica” proviene da Il Fatto Quotidiano.