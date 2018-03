Egitto | media | Sisi ha vinto col 92% dei voti

Egitto. Media : Al Sisi rieletto con oltre il 90% dei voti : "Sono orgoglioso" : L'affluenza si sarebbe fermata al 40 per cento. Nel 2014 era arrivata al 47. L'unico sfidante di Al Sisi, Moussa Moustafa Moussa, non raggiungerebbe il 3 per cento (meno di 700 mila voti)

