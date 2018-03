Egitto . Media : Al Sisi rieletto con oltre il 90% dei voti : 'sono orgoglioso' : L'affluenza si sarebbe fermata al 40 per cento. Nel 2014 era arrivata al 47. L'unico sfidante di Al Sisi , Moussa Moustafa Moussa, non raggiungerebbe il 3 per cento (meno di 700 mila voti )

Egitto : media - Mubarak vota in presidenziali di Sisi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...