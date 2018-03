huffingtonpost

: Egitto, il plebiscito per Al-Sisi offuscato dal non voto - TutteLeNotizie : Egitto, il plebiscito per Al-Sisi offuscato dal non voto - HuffPostItalia : Egitto, il plebiscito per Al-Sisi offuscato dal non voto -

(Di giovedì 29 marzo 2018), lo "sciopero del" è riuscito. Nonostante le minacce di multe proibitive per i "disertori delle urne", nonostante la martellante campagna mediatica sul "dovere" di partecipare, nonostante la mobilitazione dell'apparato pubblico trasformato in un "esercito" di attivisti. Ricatti, promesse, un culto della personalità da far invidia alla Corea del Nord, tutto ciò non ha riempito i seggi e così il "trionfo" annunciato di Abdel Fattah al-nelle elezioni presidenziali chiuse dopo tre giorni di, è stato fortemente incrinato dalla non partecipazione.Secondo le prime stime pubblicate oggi dalla stampa di Stato, al-avrebbe ottenuto oltre il 90% dei voti (nel 2014 ne conquistò il 97%). Secondo il quotidiano filogovernativo Al Ahram, il consenso sarebbe al 92%. Stando al quotidiano di proprietà statale Akhbar al-Youm, lo ...