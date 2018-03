Ecco il trailer di Loro | film su Berlusconi di Sorrentino

Westworld - Ecco il trailer della seconda stagione : Il 22 aprile negli Stati Uniti debutterà la seconda stagione di Westworld. L’attesa e intricata serie creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy riprenderà da dove erano terminati i precedenti episodi, con gli host del parco di divertimenti che prendono finalmente coscienza di loro stessi e si ribellano. A testimonianza del caos che si scatenerà arriva in queste ore il nuovo trailer, anticipato ieri da un teaser che ha interrotto le frequenze di ...

La Casa di Carta : Parte 2 – Ecco il trailer ufficiale : La Casa di Carta sta tornando con la seconda Parte in uscita il prossimo 6 Aprile solo su Netflix, qui di seguito trovate il nuovissimo trailer ufficiale. Il tempo sta per scadere alla Zecca dello Stato spagnola di Madrid, mentre il “Piano Chernobyl” è sul punto di diventare realtà. Gli otto criminali esperti – soprannominati Tokyo, Nairobi, Rio, Berlino, Helsinki, Oslo, Denver e Mosca – pensano di uscirne indenni con 2.4 miliardi ...

'Loro' - il film di Sorrentino su Berlusconi uscirà in due parti : Ecco il primo trailer : 'Loro', l'attesissimo film del premio OscarPaolo Sorrentino su Berlusconi , interpretato da Toni Servillo, e le sue 'cene eleganti', uscirà in due parti: la prima il 24 aprile, la seconda il 10 maggio ...

Loro di Sorrentino - Ecco il trailer della prima parte e le date ufficiali : Una carrellata di personaggi più o meno enigmatici e, in sottofondo, le note di Malafemmena, il classico della musica partenopea interpretato, accompagnato dal fido Apicella, niente meno che da Silvio Berlusconi. Anzi, da Toni Servillo che interpreta l’ex premier in Loro, il biopic in due parti fortemente voluto dal regista premio Oscar Paolo Sorrentino. Questo svelano alcune nuove immagini nel nuovo trailer uscito in queste ore. Nel video ...

Ni no Kuni II : Il Destino di un Regno : Ecco il trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale : Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno, il titolo da poco disponibile e già recensito sulle nostre pagine, ha da poco ricevuto un nuovo trailer, pubblicato da Bandai Namco.Come riporta Dualshockers, il video in questione è un trailer che mostra l'accoglienza riservata a Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno da parte della stampa internazionale:E voi che ne pensate di Ni No Kuni II: Il Destino di un Regno?Read more…

Cobra Kai serie tv sequel di Karate Kid con gli stessi personaggi! Ecco il trailer : L'ondata nostalgica continua a travolgere il mondo della serialità americana. Dopo Will & Grace, Roseanne i reboot di Lethal Weapon, il ritorno di Murphy Brown e di Magnum P.I. (forse) un altro pezzo d'infanzia di chi è cresciuto negli anni '80 sta per tornare. Il pezzo in questione è Karate Kid che dopo 34 anni torna con Cobra Kai una serie tv che sarà rilasciata da YouTube Red il prossimo 2 maggio. prosegui la letturaCobra Kai serie ...

Cobra Kai - Ecco il primo trailer della serie su Karate Kid : 34 anni dopo il primo film, la situazione dei protagonisti di Karate Kid sembra essersi ribaltata: non pago di essere stato battuto dal suo rivale Daniel LaRusso, in passato l’outsider del gruppo e ora venditore di successo, Johnny Lawrence ha perso lo smalto di un tempo ed è oggi un adulto senza prospettive. Questa è il punto di partenza di Cobra Kai, la serie originale di YouTube Red che fa ripartire a distanza di decenni la storica ...

The Titan - Ecco il trailer del film sull’evoluzione forzata : Cosa saremmo disposti a fare se la Terra stesse per diventare inabitabile e ci fosse la possibilità invece di colonizzare un lontano satellite? È la domanda alla base di The Titan, il nuovo film fra horror e fantascienza di Lennart Ruff che debutterà su Netflix il prossimo 30 marzo. Nel trailer diffuso in queste ore si vede appunto che in una base militare americana si fanno esperimenti per forzare l’evoluzione genetica umana e rendere i ...

Soldado - Ecco il trailer del film di Stefano Sollima : Quando era uscito nel 2015, il film Sicario, diretto da Denis Villeneuve (poi divenuto regista del nuovo Blade Runner) aveva attirato l’attenzione soprattutto per il suo cast di stelle, fra cui Emily Blunt, Benicio del Toro e Josh Brolin. Ora quasi tutte quegli attori, fatta eccezione per Blunt, torneranno nel seguito intitolato Soldado e diretto dall’italiano Stefano Sollima, affermatosi in questi anni grazie alle serie Romanzo ...

Far Cry 5 : Ecco il nuovo trailer live action "Il Sermone" : Ubisoft prosegue la sua campagna di marketing, come riportato da Videogamer, con un nuovo live action trailer dedicato a Far Cry 5 intitolato "Il Sermone" pubblicato sul suo canale ufficiale YouTube della compagnia. In attesa dell'uscita del gioco, Ubisoft ha continuato a delineare il mondo della fittizia Hope County e questa volta il protagonista del trailer in questione è un giovane malvivente in fuga dalla polizia che finisce per trovare ...

Avengers : Infinity War - domani il nuovo trailer! Ecco il video-annuncio - Best Movie : L'abbiamo atteso a lungo, e finalmente sta arrivando: domani, 16 marzo, i Marvel Studios mostreranno al mondo il nuovo trailer di Avengers: Infinity War , bramatissimo cinecomic che radunerà tutti , o quasi, i nostri mitici eroi, uniti contro il potente Thanos che minaccia di spazzare via parte dell'...

Animali fantastici e dove trovarli 2 - Ecco il primo teaser trailer. Nel cast Eddie Redmayne Johnny Depp e Jude Law : Arriverà in sala solo a novembre, ma l’attesa per il secondo capitolo di Animali fantastici e dove trovarli è già grande. Le primissime immagini del primo taeser trailer ufficiale del nuovo film Animali fantastici: i crimini di Grindelwald sono state rilasciate da Warner Bros. Alla fine del primo capitolo, il potente Mago Oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp), viene catturato dal MACUSA (Il Magico Congresso degli Stati Uniti d’America), ...

Kingdom Come Deliverance : Ecco un ispirato trailer con i voti della critica : Warhorse Studios ha recentemente pubblicato un nuovo trailer per Kingdom Come: Deliverance, il peculiare RPG dello studio di Praga tanto apprezzato dai giocatori quanto criticato per una realizzazione tecnica non proprio impeccabile. Il trailer, chiamato "Accolades", evidenzia Come il gioco sia riuscito a raccogliere tantissimi voti positivi nonostante i propri difetti.In Kingdom Come: Deliverance prenderemo i panni del giovane Henry nella ...

Loro - il film di Sorrentino su Berlusconi : dai party hot a Veronica e Dudù - Ecco il primo trailer Video : La voce è identica e fa sussultare: un potente al tramonto, vagamente depresso o un'Araba Fenice. Il teaser trailer di Loro , il nuovo attesissimo film di Paolo Sorrentino che racconta Silvio ...