EA Champions Cup Bangkok | in palio tre posti per i mondiali di FIFA 18!

Sono aperte le iscrizioni alla Quake Champions 2on2 Community Cup 2018 : Dopo il debutto nella scena italiana di ESL, Quake Champions fa il suo ritorno a suon di frag con una nuova serie di singole Cup. L'appuntamento sarà per diversi sabati nei mesi di marzo, aprile e maggio e Sono previsti diversi interessanti premi per chi ha abbastanza coraggio per accettare la sfida.Ecco qui le date, le tipologie di gioco e i regolamenti per entrare nel vivo dell'azione.Queste le date da segnare sul calendario:Read more…

Probabili Formazioni Championship - Recupero 35^ Giornata 13-03-2018 : Scopri tutte le Probabili Formazioni delle gare di Recupero della trentacinquesima Giornata di Championship 2017-2018. Martedì 13 Marzo 2018, c’è il turno infrasettimanale del Recupero della trentacinquesima Giornata di Championship. Al comando della classifica troviamo il Wolverhampton con 73 punti che, al momento, detengono 3 punti di vantaggio sul Cardiff secondo dopo la pesante sconfitta subita in casa dell’Aston Villa per ...

Fut Champions Cup : la seconda tappa a Manchester dal 13 al 15 aprile! : La seconda FUT Champions Cup, prossima tappa del percorso di qualificazione alla prossima Fifa eWorld Cup, il mondiale di Fifa 18, si svolgerà a Manchester, in Inghilterra, dal 13 al 15 aprile! Ecco l’annuncio diffuso da EA Sports attraverso i social: From 🇪🇸 to 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧🇬🇧. Manchester is the next stop on the Road to the […] L'articolo Fut Champions CUP: la ...

Probabili formazioni Tottenham-Juventus - ritorno ottavi Champions League. Bianconeri senza Mandzukic - Higuain recupera : Mercoledì 7 marzo (ore 20.45) si disputerà Tottenham-Juventus, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018. A Wembley i Bianconeri vanno a caccia del passaggio del turno ma devono rimediare al 2-2 maturato in casa due settimane fa: serve assolutamente una vittoria contro gli Spurs nella loro tana di Londra oppure un pareggio segnando almeno tre gol. Max Allegri deve ancora sciogliere il dubbio su Higuain: il Pipita riuscirà a ...

Roma - ko preoccupante in ottica Champions : Di Francesco non fa drammi - ma… : Roma, ko preoccupante in ottica Champions: Di Francesco non fa drammi, ma… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, KO- Un brutto ko che complica dannatamente il discorso Champions. La Roma crolla in campionato dopo la sconfitta in Champions contro lo Shakthar. Prestazione deludente a tratti orfana di logica e disciplina tattica. I giallorosse ...

Fifa 18 : disponibili i “MOTM” di FA Cup - Champions League ed Europa League : EA Sports ha rilasciato nella notte 15 carte MOTM, “Man of the Match” per altrettanti giocatori che si sono contraddistinti nelle partite del 5° turno di FA Cup, nei sedicesimi di finale di Europa League e nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco la lista dei giocatori selezionati: İlkay Gündoğan Sadio Mané Willian […] Leggi l'articolo Fifa 18: disponibili i “MOTM” ...

Champions League Roma - i convocati per lo Shakhtar : non recupera Gonalons : Roma - Scelte ufficiali per Eusebio Di Francesco in vista di Shakhtar-Roma , partita valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League . Il tecnico giallorosso dovrà fare ancora a meno di ...

Juventus-Tottenham - Andata Ottavi Champions League 2018 : le probabili formazioni. Recuperato Douglas Costa - De Sciglio in vantaggio su Lichtsteiner : Archiviata con una netta vittoria la partita di Firenze, la Juventus pensa ora al match di Andata degli Ottavi di finale di Champions League 2017-18 in programma martedì 13 febbraio alle 20.45. I bianconeri sfideranno il Tottenham, primo ostacolo che si pone davanti alla squadra di Allegri nella corsa a Kiev. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni della sfida. Arrivano buone notizie dall’infermeria, perché Douglas Costa è ...

Dopo l'amara Champions - sorteggiatele 3 italiane cadute in Fiba Cup : Eliminate dalla Champions League, tre le squadre italiane ripiegano sulla Fiba Europe Cup, la seconda coppa del circuito europeo della Fiba , una specie di vecchia Mitropa del calcio, . Ieri si è ...

DIRETTA / Venezia Estudiantes (risultato finale 92-91) : Reyer retrocessa in Europe Cup (Champions League) : DIRETTA Venezia Estudiantes, risultato finale 92-91: la vittoria al fotofinish è inutile per la Reyer, che a causa del successo dell'Aek Atene retrocede in Europe Cup con gli spagnoli(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 20:11:00 GMT)

Lazio - Inter - Roma : frenata Champions. Il Milan recupera su tutti : Da dopo Natale è tutto un gran frenare: le prime due se ne sono andate, la corsa a tre è poco corsa e molto cammino, con fermate. Lazio, Inter e Roma dovrebbero giocarsi i due posti Champions ...