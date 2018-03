È morto Emiliano Mondonico - si è spento a 71 anni l'allenatore che fece grandi Torino e Atalanta : Si è spento, all'età di 71 anni, Emiliano Mondonico, l'allenatore di calcio che ha fatto grandi squadre come il Torino e l'Atalanta. Lo riporta il sito della Gazzetta dello Sport. Mondonico, sempre secondo quanto riporta la Gazza, lottava da sette anni contro un tumore.Tra le imprese compiute da Mondonico come allenatore, il ritorno della Cremonese in serie A, nel 1984, dopo 54 anni di assenza. Nel 1988 portò l'Atalanta alle ...