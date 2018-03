È morto Emiliano Mondonico | ex allenatore di Torino e Atalanta

morto Emiliano Mondonico - lutto nel calcio : ex allenatore di Atalanta e Torino - la battaglia con il tumore : È Morto Emiliano Mondonico . L'allenatore lombardo si è spento all'età di 71 anni dopo una lunga battaglia con un tumore . A darne la notizia la famiglia su Facebook. 'Ciao Papo.... sei stato il ...

